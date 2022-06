Großeinsatz : Frau bei Wohnungsbrand „schwerstverletzt“

Großeinsatz für die Feuerwehr nach einer Verpuffung am Freitagmorgen in der Dürener Wirtelstraße. Foto: MHA/Jörg Abels

Update Düren Bei einem Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Dürener Fußgängerzone erlitt die Bewohnerin am Freitagmorgen schwerste Verletzungen.

Gegen 8.30 Uhr rief eine dunkle Rauchwolke über der Fußgängerzone die Feuerwehr auf den Plan, die mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften anrückte. Nach Angaben des Leiters der Feuerwehr, Patric Ramacher, fanden die Helfer in einer Wohnung eine „schwerstverletzte Frau“. Umgehend wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der das Brandopfer in die Spezialklinik Köln-Merheim flog. Die anfängliche Vermutung, dass sich noch eine zweite Person in dem Gebäude aufgehalten haben könnte, erhärtete sich nicht. Anfangs war die Feuerwehr von einer Verpuffung als Brandursache ausgegangen. Jedoch fanden sich dafür keine Beweise. „Wir gehen von einem ‚normalen‘ Feuer aus“, erklärte ein Feuerwehrsprecher, dass die Einsatzkräfte rasch unter Kontrolle hatten. Angaben zur Brandursache konnte der Sprecher nicht machen.

Um die Rettungskräfte nicht zu behindern, musste die Fußgängerzone zwischen Markt und Ecke Kölnstraße/Wirtelstraße vorübergehend gesperrt werden.

(ja)