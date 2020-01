Die Mimik von Hund Baki angesichts eines herbeifliegenden Leckerlis hat Thomas Römbke, Mitglied der Fotografischen Gesellschaft Düren, so beeindruckend für die Ewigkeit festgehalten, dass er mit dieser Reihe an Aufnahmen zum Fotolandesmeister Rheinland 2019 gekürt wurde. Bei dieser Gelegenheit sicherte sich die Fotografische Gesellschaft den zweiten Platz in der Clubwertung und möchte bei ihrem Heimspiel 2020 ähnlich erfolgreich abschneiden. Foto: Thomas Römbke