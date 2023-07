Erste Platte als Solokünstler : „Ich will einfach nur Musik machen“

Der Dürener Sänger Fabian Kuhn spielt im Augenblick so viele Livekonzerte wie möglich. Im September tritt er im Haus der Stadt in Düren auf. Foto: Kathi Sterl

Düren Fabian Kuhn aus Derichsweiler will Musiker werden, am Freitag erscheint seine neue Single samt Musikvideo. Von einem Traum, für den es viel Herzblut, Einsatz und auch Geld braucht.

Seinen großen Traum kann Fabian Kuhn nicht in einem Satz beschreiben. Es geht ihm nicht in erster Linie darum, berühmt zu werden, ein Star zu sein, nie mehr Geldsorgen zu haben. Es geht ihm darum, Musik zu machen. „Ich will auf der Bühne stehen, singen und Gitarre spielen“, sagt der 25-jährige gelernte Bankkaufmann aus Derichsweiler. „Und ich würde es mir einfach nicht verzeihen, wenn ich es nicht mit einer Karriere als Musiker probiert hätte.“

Fabian Kuhn hat in seine erste Platte als Solokünstler viel investiert – Zeit, Herzblut, Energie und am Ende auch knapp 10.000 Euro. Ende Januar erscheint sein erstes Album, am Freitag die zweite Single „Unsaid“ der CD. Die erste Single-Auskopplung „Black into Blue“ ist bereits auf allen bekannten Streaming-Plattformen zu finden.

Musik hat im Leben von Fabian Kuhn schon immer eine große Rolle gespielt, vielleicht sogar die entscheidendste. Weil er als Kind auf allem, was in seiner Reichweite stand, getrommelt hat, haben seine Eltern ihn früh zum Schlagzeugunterricht angemeldet, irgendwann hat er sich mithilfe von Youtube selbst das Gitarrespielen beigebracht. „Ich habe schon als Jugendlicher in Köln sehr viel Straßenmusik gemacht“, erzählt Kuhn. „Musik hat einfach immer zu mir und meinem Leben dazugehört.“

Während der Schulzeit auf dem Dürener Wirteltor-Gymnasium hat Kuhn mit vier Freunden die Band wildfire. gegründet - und mit eingängigen Melodien, verpackt in zeitlosem Indie Rock-Pop, ziemlich schnell, ziemlich viel Erfolg gehabt. 60 Auftritte im Jahr waren keine Seltenheit, es gab Songs, die bei Spotify fast zwei Millionen Mal geklickt worden sind, außerdem hat die Band auf Festivals gespielt und Wettbewerbe gewonnen. „Wir haben alle einen Beruf gelernt“, erzählt Kuhn. „Aber irgendwie stand natürlich schon die Frage im Raum, wie es weitergeht. Und es war auch eine Option, alles auf die Karte Musik zu setzen.“ Doch dann kam Corona. Und auch wildfire. hatte erst einmal Pause. „Zum Glück hatte noch keiner seinen Job gekündigt“, sagt Fabian Müller. „Aber nach der Pandemie haben sich für die meisten von uns die Prioritäten verschoben.“

Die Band habe noch ein paar Mal geprobt, aber es sei ziemlich schnell klar gewesen, dass die Zeit von wildfire. vorbei sei. „Für mich hat sich das angefühlt wie eine Trennung“, sagt Kuhn. „Ich habe echt geheult. Aber gleichzeitig war mir auch klar, dass ich nicht mit der Musik aufhören möchte.“ Kuhn hat weiter Songs geschrieben und komponiert, sich ziemlich schnell für eine Solokarriere entschieden. „Viele Freunde haben mir mit meiner ersten Platte und den Single-Auskopplungen geholfen, aber trotzdem habe ich natürlich nochmal bei null angefangen.“ Er habe kein professionelles Management, mache alles selbst. „Das ist eine Ochsentour, die ich jetzt schon zum zweitem Mal durchlaufe.“ Kuhn hat viele kleinere und größere Auftritte gehabt. „Einmal habe ich bei einem Brunch vor acht Leuten gespielt, dann wieder war ich Vorband von Kasalla bei deren Konzerten im Kölner Gloria mit mehr als 1000 Zuschauern. Das war natürlich echt toll.“

Am Freitag erscheint die zweite Single-Auskopplung der neuen Platte. Foto: Nora Heidi @misty.weddings

Wie es mit seiner Karriere als Sänger weitergeht, kann Kuhn nur schwer sagen. Er wünscht sich viele Auftritte und Klicks, um die rund 10.000 Euro, die er in seine Platte investiert hat, irgendwann wieder reinzuspielen. Das wird nur gelingen, wenn er wirklich viele Konzerte spielen kann. „’Black into Blue‘ haben bis jetzt 18.000 Menschen bei Spotify gehört. Dafür habe ich in einem Jahr 38 Euro verdient. Das allein wird nicht reichen. Ich müsse möglichst viel live spielen.“ Trotzdem hofft Kuhn, irgendwann auch von seiner Musik leben zu können und nicht mehr wie jetzt Teilzeit bei einem Kölner Wohnbauunternehmen arbeiten zu können. „Ich bin 25 Jahre, habe einen Job, der mit Spaß macht. Das heißt, ich kann mit meiner Musik alles ausprobieren. Das ist ein sehr gutes Gefühl.“

Um Gefühle geht es auch in Fabian Kuhns Musik ganz oft, auch jedenfalls in „Unsaid“, dem Lied, das morgen erscheint. „In dem Song geht es darum, einem Traum hinterherzulaufen. Aber ich möchte auch nicht zu viel verraten.“ Kuhn singt in Englisch. „Das fühlt sich für mich im Augenblick besser an. Und ich finde, dass es noch ein Stück intimer wäre, auf Deutsch zu singen.“