Fotoecke und Ken-Double : „Barbie“-Hype im Dürener Kino

Die Freundinnen Jessica Fischer und Jessica Neukirchen haben es sich nach dem Barbie-Film in der Fotoecke bequem gemacht. Foto: MHA/Alina Hasky

Kreis Düren Kaum ein Film hat in den vergangenen Jahren im Dürener Kino Lumen für so einen Überraschungseffekt gesorgt wie der aktuell laufende Film „Barbie“. Eigens dafür haben die Kinobetreiber eine Fotoecke für Fans der Kult-Plastikpuppe eingerichtet – im Vordergrund steht das Erlebnis.

Zwei beigefarbene Sessel stehen auf einem rosafarbenen Teppich, im Hintergrund thronen ein rosafarbener Plastik-Hund und pinke Blumen. An der Wand hängt das Porträt einer Frau, mit ebenso farbenfrohem Hintergrund, die Dame hat pinke Haare, während eine Wand aus pinkem Lametta die kleine Sitzecke einrahmt. Was auf den ersten Blick wie ein besonders exzentrisches Ausstellungszimmer eines Möbelhauses wirken könnte, ist in Wahrheit eine Foto-Ecke im Dürener Kino Lumen, die extra für Fans des Filmes „Barbie“ hergerichtet wurde. „Wir möchten den Menschen etwas bieten, das über den Film hinausgeht“, sagt Theaterleitungsassistent Marco Kempen.

Seit dem 20. Juli läuft der Film „Barbie“ mit Margot Robbie und Ryan Gosling in den Hauptrollen in den deutschen Kinos und hat sowohl in den Sozialen Medien als auch in den Kinos selbst einen regelrechten Hype ausgelöst – so auch im Dürener Lumen. „Vor dem Wochenende haben knapp 3000 Besucherinnen und Besucher den Film gesehen, jetzt sind es mit Sicherheit schon über 4000“, erzählt Kempen. „Wir wussten, dass der Film gut ankommen wird, aber damit haben wir nicht gerechnet“, sagt er.

Zum Start des Filmes hat das Lumen eine „Ladies Night“ veranstaltet, bei der 500 Besucherinnen den Film schon vorab sehen konnten. Wer in Rosa oder Pink gekleidet kam, hat ein Glas Sekt gratis bekommen. „Wenn man in den Kinovorraum geschaut hat, hat man ein Meer aus Pink gesehen“, erzählt Kempen lachend. Und auch zwei Wochen nach dem Startschuss kommen die Menschen noch in den typischen Barbie-Farben gekleidet ins Kino. „Es ist sehr gut zu erkennen, wer in welchen Film gehen möchte“, erklärt Kempen und deutet damit auch auf das zweite derzeitige Filmhighlight hin: „Oppenheimer“. „,Oppenheimer‘ und ,Barbie‘ werden beide momentan sehr gut gesehen. Von den Besucherzahlen lag ,Barbie‘ lang vorne, mittlerweile holt ,Oppenheimer‘ aber auf“, so Kempen. Dass gerade zwei so unterschiedliche Filme parallel so gut laufen würden, sei besonders.

Den besonderen Reiz bietet der größtenteils weiblichen „Barbie“-Zuschauerschaft im Lumen aber die Foto-Ecke. Schon bevor sie den Film gesehen haben, stürmen Besucherinnen und Besucher auf die Ecke zu, um ein Foto im Traum aus Pink machen zu können. Zahlreiche Accessoires wie Hüte oder Sonnenbrillen dienen dem Verschönern der Bilder. „Der Film kann durch diese Ecke noch ein bisschen mehr ausgelebt werden“, sagt Kempen. „Wir müssen uns natürlich gegen Streamingdienste und andere Freizeitaktivitäten behaupten“, sagt Kempen. Genau deswegen versuchen die Kinobetreiber dem Publikum auch über den Film hinaus etwas zu bieten. So sei während der „Ladies Night“ unter anderem ein Ken-Double – also das männlichen Pendant zu Barbie – vor Ort gewesen.

Warum gerade „Barbie“ und „Oppenheimer“ so gut im Dürener Kino ankommen, kann Kempen nur erahnen. „Für beide Filme wurde gutes Marketing betrieben, gerade bei ,Barbie‘ bleibt die Farbe Pink in den Hinterköpfen der Menschen“, sagt er. „Die Besucherinnen und Besucher haben Bock auf ideenreiche Geschichten, die originell sind.“

Die Barbie-Ecke im Kino Lumen. Foto: MHA/Alina Hasky

Begeistert von dem Film sind auch Jessica Fischer und Jessica Neukirchen, die sich „Barbie“ im Dürener Lumen zum ersten Mal angesehen haben. „Der Film hatte eine gute Message, die sehr unterhaltsam verpackt war. Wir haben viel gelacht und am Ende auch ein paar Tränchen verdrückt“, erzählt Fischer. Neukirchen ergänzt: „Wir waren im Vorfeld schon sehr neugierig auf den Film, weil ,Barbie‘ natürlich auch Kindheitserinnerungen weckt.“ Besonders die feministische Botschaft hinter dem Film hat den beiden Frauen gut gefallen.