Einsatz der Feuerwehr : Feuerwehr rettet eine Person vor den Flammen

Die Rettungskräfte hatten am Dienstag in Birgel alle Hände voll zu tun. Foto: Feuerwehr Düren

Birgel Die Feuerwehr muss zu einem Einsatz in Birgel ausrücken. Dort retten die Helfer eine Person vor den Flammen.

Am Dienstagnachmittag um etwa 15.30 Uhr erhielt die Feuerwehr Düren eine Alarmmeldung über einen Brand in einem Wohnhaus in Düren-Birgel. Die Leitstelle teilte mit, dass noch eine Person im Gebäude sei. Daraufhin wurde das Alarmstichwort auf „Menschenleben in Gefahr“ erhöht und weitere Einheiten der Feuerwehr und des Rettungsdienstes alarmiert.