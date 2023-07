Kellerbrand : Feuerwehr rettet Bewohner aus verrauchten Haus in Düren

Düren Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Düren bricht ein Feuer aus, Rauch versperrt einigen Bewohnern den Fluchtweg. Sie werden von Feuerwehrkräften gerettet.

Ein Kellerbrand hat am Montagabend für einen großen Feuerwehreinsatz an der Tivolistraße in Düren gesorgt. Acht Bewohner mussten vorsorglich in Krankenhäuser gebracht werden.