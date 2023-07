Mitgliederkampagne : Dürens Feuerwehr ist auf der Suche nach Freiwilligen

Auch in Düren mangelt es bei Einsätzen im ehrenamtlichen Bereich schon einmal an Atemschutzgeräteträgern. Dann muss nachalarmiert werden. Foto: MHA/Jörg Abels

Düren Feuer, Unfall, Ölspur und Tierrettung: Über einen Mangel an Einsätzen braucht sich die Dürener Feuerwehr nicht zu beklagen. Und immer wieder sind auch die freiwilligen Kräfte gefordert.

Mit 320 Freiwilligen ist die Feuerwehr der Stadt Düren personell eigentlich gut aufgestellt. Aber nur auf den ersten Blick. Bei näherem Hinsehen haben Wehrleiter Patric Ramacher und seine Kollegen vom Amt für Feuerwehr und Rettungsdienst schon heute die eine oder andere Sorgenfalte auf der Stirn.

Denn obwohl Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet sind, die ehrenamtlichen Helfer für Einsätze freizustellen, sieht es in der Realität oft anders aus. Dazu kommt, dass die wenigsten eine Arbeitsstelle in Reichweite des jeweiligen Feuerwehrgerätehauses haben. Viele Ehrenamtler sind daher kaum in der Lage, in der erforderlichen Kürze der Zeit den Einsatzort erreichen zu können.

Und nicht zu vergessen: Nicht jeder Feuerwehrmann kann aufgrund seiner Ausbildung und Qualifikation jede Aufgabe übernehmen. Das fängt bereits mit dem Fahrer des Löschfahrzeugs an, der einen Lkw-Führerschein benötigt, schließlich muss das Fahrzeug ja erst einmal aus der Garage kommen, erklärt Ramacher, und hört beim sogenannten Atemschutzgeräteträger auf, der vor allem gesundheitlich in der Lage sein muss, mit schweren Sauerstoffflaschen auf dem Rücken ein Feuer zu bekämpfen.

Dürener Feuerwehrchef Patric Ramacher (r.) und sein Kollege Benedikt Janssen hoffen, dass sie mit der neuen Mitgliederkampagne den einen oder anderen für die Arbeit in der Freiwilligen Feuerwehr begeistern können. Foto: MHA/Jörg Abels

Um in einer Einheit mit einer Soll-Stärke von neun Mann alle benötigten Funktionen abdecken zu können, ist deutschlandweit daher längst vom Faktor Drei die Rede, erklärt Ramacher. Das heißt: Damit die neun benötigten Kräfte am Einsatzort erscheinen, werden 27 alarmiert. In Düren aber reicht das längst nicht mehr aus. „Wir bewegen uns mittlerweile zwischen Faktor Fünf und Sechs“, betont Dürener Feuerwehrchef.

Das heißt in der Praxis: Wenn die Feuerwehr im innerstädtischen Bereich ausrückt, bilden die Berufsfeuerwehrmänner der Hauptwache zwar die erste Einsatzeinheit, die in acht Minuten am Einsatzort sein soll, zur Unterstützung aber müssen tagsüber nicht nur zwei, sondern zunehmend vier Löschgruppen alarmiert werden, um genügend Personal vor Ort zu haben. Und das kommt öfter vor, als man vielleicht glauben mag. Denn nur bei kleineren Einsätzen wird auf die Unterstützung der Ehrenamtler verzichtet, erklärt Patric Ramacher. Und nicht zu vergessen: In den städtischen Außenbezirken, den meisten Dürener Vororten also, sind die Freiwilligen als erste gefordert, kann die Hauptwache allein schon aufgrund der räumlichen Distanz nur die zweite Welle fahren.

Dazu kommt ein weiteres Problem, ein strukturelles. Die 320 Freiwilligen verteilen sich nicht gleichmäßig auf alle zwölf Löschgruppen, es gibt größere wie die Einheiten in Merken, Derichsweiler und Gürzenich mit bis zu 40 Aktiven, recht jung besetzte wie die in Birkesdorf, aber auch kleinere mit durchschnittlich Älteren wie in Birgel, erklärt Ramacher. Und das muss bei der Einsatzplanung und Alarmierungsreiherfolge berücksichtigt werden.

Noch seien die Probleme überschaubar, betont der Feuerwehrchef. „Aber wir sind wachsam und wollen frühzeitig auf die drohenden Engpässe reagieren.“ Daher hat die Dürener Feuerwehr eine neue Kampagne zur Mitgliederwerbung gestartet, mit Flyern, Bannern an Straßen und Plätzen, Kino- und Radiospots. Die erste musste Anfang 2020 kurz nach dem Start coronabedingt abgebrochen werden. Aber schon damals war die Resonanz positiv, erinnert sich Kampagnenleiter Benedikt Janssen. Und darauf setzt die Wehrleitung auch dieses Mal.

Im Mittelpunkt stehen sogenannte Mitmach-Tage, die von Anfang September bis Anfang Juni 2024 an allen Feuerwehrgerätehäusern stattfinden werden, mit einer Ausnahme: Der Löschzug Mitte präsentiert sich am 14. Oktober am Stadtcenter.

„Feuerwehr zum Anfassen“ sind die Mitmach-Tage überschrieben. Die Besucher dürfen sich an verschiedenen Stationen selbst einmal ein Bild von der Arbeit der Feuerwehrleute machen, zum Beispiel eine Wärmebildkamera in die Hand nehmen oder einen hydraulischen Spreitzer, auch der Umgang mit einem Feuerlöscher kann geübt werden. „Vor allem aber wollen wir mit den Menschen ins Gespräch kommen“, betont Janssen, Fragen beantworten und versuchen, Berührungsängste abzubauen.

Zum Thema Die Termine der Mitmach-Tage Die Mitmach-Tage der Dürener Feuerwehr finden bis Juni 2024 jeweils samstags von 10 bis 15 Uhr an den örtlichen Gerätehäusern statt. Ausnahme ist der Löschzug Mitte, der sich am 14. Oktober am Stadtcenter präsentiert. Die Termine im Überblick: 2. September Derichsweiler, 16. September Arnoldsweiler, 4. November Niederau, 25. November Mariaweiler, 3. Februar Birgel, 24. Februar Birkesdorf, 16. März Echtz, 6. April Lendersdorf, 27. April Merken, 18. Mai Berzbuir und 8. Juni Gürzenich.