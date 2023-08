Nibirii in Düren : Musik, Natur und eine einzigartige Atmosphäre am Badesee

Foto: MHA/Robert Wirtz 27 Bilder Feierlaune am Dürener Badesee

Düren Auch in diesem Jahr ist das Nibirii-Festival wieder ein musikalisches Erlebnis. Nach dem verregneten Start können die Besucherinnen und Besucher am Samstag ausgelassen in der Sonne feiern.

Bei angenehmen 22 Grad schallen die Bässe weit über den Dürener Badesee hinaus. Das schöne Wetter lässt Raum für kreative Outfits, darunter viel Glitzer, körperbetonte Kleidung und auch das ein oder andere Kostüm: An insgesamt drei Tagen feiern und tanzen rund 40.000 Besucherinnen und Besucher, davon allein 18.000 am Samstag, beim Electro-Festival Nibirii um den Dürener Badesee, und lassen dabei ordentlich Dampf ab. Vor allem auf und vor der Techno-Bühne sammeln sich zum Abend hin viele Festivalgänger, um ihre Leidenschaft zur Musik zu zelebrieren. Doch auch die Goa- und Hidden-Bühne können viele begeistern. Wer höhere BPM, also Beats pro Minute, bevorzugt, kommt bei der Drum-and-Bass-Stage auf seine Kosten.

Die Besonderheit am Nibirii-Festival ist allerdings zweifelslos die Location, die sich im Einklang mit der Natur befindet. Wasser, Strand und ein kleiner Wald: Der Dürener Badesee hat bereits ohne das Festival viel zu bieten. „Dass wir dieses Schmuckstück ein ganzes Wochenende lang benutzen dürfen, das macht das Festival zu etwas ganz Besonderem“, sagt Björn Grimm, Veranstalter des Nibirii-Festivals, und fügt hinzu: „Musik kann man überall machen, Bühnen kann man auch überall hinstellen. Das Besondere macht dann die Örtlichkeit aus und natürlich auch die Gäste, die dafür sorgen, dass das Ganze auch mit Leben eingehaucht wird.“

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Abwechslungsreich gestaltete Bühnen, eine große Auswahl an – unter anderem auch veganen – Speisen und ein umfangreiches Rahmenprogramm: Die Veranstalter haben sich auch in diesem Jahr wieder mächtig ins Zeug gelegt. Neugestaltet haben sie unter anderem die Goa-Bühne, die nun ganze 28 Meter hoch ist und einen Tempel darstellen soll. Das Musikgenre Goa – das aus dem gleichnamigen indischen Bundesstaat stammt – ist sehr spirituell angehaucht. „Goa hat viel mit Selbstreflexion, Bewusstsein, auch mit Natur zu tun. Und das haben wir versucht durch diesen Tempel zu symbolisieren“, sagt Grimm.

Auch die Techno-Bühne, die auf der linken Seite des Sees steht, wurde wieder eifrig umgestaltet. Ausgestattet mit einem 120 Quadratmeter LED-Bildschirm und einem hochqualitativen Soundsystem soll die Bühne die Festivalgänger komplett in ihren Bann ziehen. Hinzu kommt, dass die Besucherinnen und Besucher hier auf einer begehbaren Bühne ganz nah an den Künstlerinnen und Künstler feiern können.

Ein Konzept, was bei den Festivalgänger gut ankommt. Bereits bei der Eröffnung des Festivals am Samstag stehen die ersten hinter dem irakischen DJ Lawyn, der die Stimmung direkt aufheizt, und lassen sich vom Bassdrum-betonten Rhythmus leiten.

Auf den insgesamt vier Bühnen treten rund 75 Künstlerinnen und Künstler auf. Ein großes Highlight beim Nibirii ist das israelische DJ-Duo Vini Vici, das jedes Jahr auf dem Festival auftritt. Zu den beiden Musikern Aviram Saharai und Matan Kadosh pflegen die Veranstalter vom Nibirii eine enge und langjährige freundschaftliche Beziehung. „Ohne Vini Vici würde es Nibirii gar nicht erst geben“, betont der Veranstalter Björn Grimm. Denn das Festival sei sozusagen auf ihrer Musik gewachsen. Erst mit ihr habe Grimm die Idee zu Nibirii bekommen. „Das heißt: Wenn ich sie nicht gehört hätte, hätte ich Nibirii nicht erfunden und dann würde es das alles nicht geben“, sagt der Veranstalter, der sehr stolz darauf ist, dass die zwei Künstler bereits von Tag eins den Weg von Nibirii mitlaufen.

Allerdings liegt der Fokus beim Nibirii nicht auf die Einzelacts, wie die Veranstalter mitteilen. Vom kleinen Künstler bis zum großen Künstler sei es schön, dass alle an dem Festival teilhaben. „Alle Künstlerinnen und Künstler sind irgendwo für das Ergebnis verantwortlich und tragen dazu bei, dass das Festival ein rundherum schönes Erlebnis für alle Beteiligten wird“, sagt Grimm. Zu den Künstlerinnen und Künstler zählen zwar sehr viele aus dem internationalen Raum, aber auch einige NRW – vor allem aus Köln und Umgebung – die das Festival bereits seit einigen Jahren unterstützen. Dazu gehören: Kevin Arnold, Cloudy, Gourski oder Lyne.

Neben dem musikalischen Programm hält das Festival auch zahlreiche Aktivitäten bereit. Dazu zählen Yoga, Massagen, Wasserski und Tretboote. Wer seinen Besuch bei Nibirii verewigen möchte, kann sich ein Tattoo stechen lassen. „Das ist zwar nichts Neues, aber es ist immer schön, wenn die Menschen so verrückt sind“, sagt Grimm.

Wo Menschen zum Feiern aufeinandertreffen, entsteht aus Erfahrung immer viel Müll. Um die Abfallmenge zu reduzieren, setzen die Veranstalter des Nibirii-Festivals auf das Prinzip Becher gegen Becher. Anhand eines Pfandsystems, bei dem die Besucherinnen und Besucher erst zwei Euro hinterlegen müssen, wird versucht, Müllberge zu vermeiden. Außerdem werden auf dem Gelände kleine Aschenbecher verteilt, damit die Zigarettenstummel nicht auf dem Boden laden. „Wir halten die Besucherinnen und Besucher an, die Festivalfläche so sauber wie möglich zu halten“, sagt der Veranstalter. Und dies klappt auch recht gut – zumindest auf dem Festivalgelände. Auf dem Campingplatz liegen hingegen dann doch die ein oder anderen Büchsen auf dem Boden.

Alex, 27, aus Nürnberg (links) und Leon, 25, aus Minden (rechts) sind erstmals beim Nibirii dabei. Foto: MHA/Julie Vandegaar

In seinem kleinen Reich sorgt Alex hingegen für Ordnung. Der 27-Jährige ist zum ersten Mal beim Nibirii dabei und ist mit der Bahn aus Nürnberg angereist: „Normalerweise bin ich eher auf Reggae-Festivals. Das hier ist mein erstes Festival mit elektronischer Musik, die Stimmung finde ich aber echt schön.“ Besonders gut gefallen ihm die Goa-Stage und die Drum-and-Bass-Stage. Einen nicht ganz so weiten Weg hatten Jenny und Kim aus Bielefeld. Für die beiden 28-Jährigen war die Musik Grund genug für den Weg nach Düren. „Die Musik, die hier gespielt wird, ist genau mein Geschmack. Sowohl Techno als auch Goa", sagt Jenny. Dem stimmt auch ihre Freundin Kim zu: „Die Musikrichtung ist alles andere als mainstream. Außerdem ist die Location direkt am Badesee einzigartig.“

Für den Besuch des Nibirii haben die meisten Festivalgänger rund 200 Euro bezahlt. „Da wir den Sonntag noch als zusätzlichen Festivaltag dazu genommen haben, haben sich die Kosten natürlich erheblich gesteigert“, sagt Björn Grimm und führt fort: „Diese müssen natürlich irgendwie umgelegt werden.“ Doch heruntergebrochen auf die Zeit seien die Ticketpreise verhältnismäßig identisch zum Vorjahr.

Sind beide für die Musik nach Düren gereist: Kim (links) und Jenny (rechts), beide 28 und aus Bielefeld. Foto: MHA/Julie Vandegaar

Auch wenn die Preise auf dem Festival größtenteils stabil geblieben sind, mussten sich einige Besucherinnen und Besucher länger über den Ticketkauf Gedanken machen. „Ich habe mich bereits früh umgeschaut, welche Festivals in diesem Jahr für uns erreichbar sind“, sagt Jenny und fügt hinzu: „Ich musste zwar etwas länger überlegen, ob das Nibirii das Geld wert ist. Aber ich finde, man muss sich auch mal was gönnen.“

Etwas mehr auf das Geld achtet hingegen ihre Freundin Kim. Die 28-Jährige ist mit reichlich Proviant angereist, wie etwa Nudeln, Müsliriegel oder Brötchen. „Ich versuche auf dem Gelände selbst nichts mehr auszugeben. Die Preise sind mir hier nämlich zu hoch“, sagt Kim. Doch ganz geklappt hat dies nicht, wie die Bielefelderin beichtet: „Gestern haben wir eine Pizza gegessen für satte 16 Euro.“

Auch Alex musste aufgrund der hohen Eintrittspreise etwas länger überlegen. Doch der 27-Jährige hatte gute Gründe für den Festivalbesuch in Düren. „Die Tickets hier sind schon relativ teuer, aber dann dachte ich mir: Das Festival muss ja gut sein, wenn sie so viel Geld dafür verlangen", sagt Alex.