Rekultivierung am Tagebaurand : Felsbrocken aus dem Erfttal für die Sophienhöhe

Kreis Düren Auf der Ostseite der Sophienhöhe fällt eine große Fläche aus Steinbrocken in den Blick. Hier sollen sich Eidechsen und Steinschmätzer ansiedeln.

Und weil die Artenvielfalt als wichtiges Kriterium für die Qualität der Rekultivierung insgesamt gilt, hat Henning Walther neben dem Abraum des Tagebaus Hambach noch tonnenweise ganz anderes Material an die Ostseite der Sophienhöhe bringen lassen. Wer vorbeikommt, mag sich zunächst fragen, ob das Freiland dort nun zur öden Deponie für Wackermänner aus Basalt und Kieselgestein verkommen soll. Das Gestein ist bei der Kieswäsche im Werk in Gymnich oben auf dem Sieb liegen geblieben. Normalerweise wird es beim Straßen- und Häuserbau zur Verbesserung des Baugrundes oder als dekoratives Element im Garten- und Landschaftsbau genutzt.

Doch gut 500 Tonnen wurden jetzt an den Südhang der Goldene Aue gebracht und bilden dort auf einer Fläche von etwa 500 Quadratmetern ein gut meterdickes Steinpaket. Dort soll sich zum Beispiel der Steinschmätzer, ein seltener Vogel, wohlfühlen, den es rund um die Tagebaue Inden, Garzweiler und Hambach zu entdecken gibt, für den die Lebensräume aber mehr und mehr schwinden, betont Henning Walther betont. „Steinschmätzer bevorzugen steiniges Gelände, wo sie mit ihrem aschgrauen Gefieder optimal getarnt sind“, erläutert er weiter. Offenes, steiniges Gelände sei der bevorzugte Lebensraum dieser Vogelart, die sich nun an der Sophienhöhe wohlfühlen soll. Steinschmätzer sitzen beim Singen gern erhöht, zum Beispiel auf Felsbrocken. Bei der Futtersuche hüpfen sie flink am Boden und zwischen Steinen sowie Felsbrocken hin und her. Ihr Nest bauen sie in Steinhaufen, Steinmauern oder Nischen und manchmal in Holzstößen.