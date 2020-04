Feuerwehreinsatz in Düren : Fast 90 Menschen bei Kellerbrand in Sicherheit gebracht

Fast 90 Menschen bei Kellerbrand in Sicherheit gebracht

Feuerwehreinsatz in Düren

Düren Fast 90 Menschen haben in Düren wegen eines Kellerbrandes ihre Wohnungen verlassen müssen. Es hat in der Nacht zum Mittwoch eine starke Rauchentwicklung bis ins Treppenhaus gegeben.

Der Brand brach gegen 3 Uhr in dem Haus an der Königsberger Straße aus, wie die Feuerwehr am Morgen mitteilte. Von den insgesamt 88 Bewohnern des Mehrfamilienhauses mit 32 Wohnungen sei niemand verletzt worden. Fünf Menschen mussten aber medizinisch betreut werden.