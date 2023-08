Echte Dynastie : Was haben Schausteller und Adelshäuser gemeinsam?

Harry Paul Emil Bruch ist stolz, aus einer echten Schausteller-Dynastie zu stammen. Foto: MHA/Sandra Kinkel

Düren Schausteller sind ein besonderer Schlag Menschen – traditionsbewusst, bodenständig und eine starke Einheit. Und sie bleiben auch gerne unter sich.

Haben Schaustellerfamilien und europäische Adelshäuser etwas gemeinsam? Wenn man Hans-Bert Cremer glauben mag, ist das sehr wohl der Fall. „Schausteller sind sehr traditionsbewusste Menschen“, sagt der Schausteller aus Titz-Rödingen. „Und ganz ähnlich wie bei den Adeligen ist es auch bei Schaustellern so, dass sie meistens andere Schausteller heiraten.“

Beim Rundgang über den Rummel an der Aachener Straße in Düren, der zum traditionellen Familientag gestern schon am späten Vormittag gut gefüllt war, kann Cremer fast an jedem Fahrgeschäft und jeder Bude erzählen, welche Schaustellerfamilien in irgendeiner Form miteinander verbandelt sind. „Das ist schon sehr interessant zu sehen, wie die Familien zusammenhängen“, sagt der Vorsitzende des Dürener Schaustellerverbandes. Nur ganz selten sagt Cremer Sätze wie: „Hier hat der Sohn ein Cavarinchen geheiratet“ oder „Der Schwiegersohn kommt von privat.“ Mit „Cavarinchen“ und „von privat“ bezeichnen die Schausteller Menschen, die nicht aus Schaustellerfamilien stammen. „Das sind keine Schimpfworte oder so“, sagt Cremer. „Es ist einfach eine Beschreibung. Früher gab es kaum ‚Cavarinchen‘, aber heute kommt das schon häufiger vor. Auch Schausteller sind mobiler geworden und lernen häufiger Menschen außerhalb der Kirmesplätze kennen.“ Cremer weiß genau, wovon er spricht. Schließlich sind seine beiden Kinder mit „Leuten von privat“ liiert. „Manchmal funktioniert das auch sehr gut“, sagt Cremer. „Weil von außen natürlich oft neue, gute Impulse kommen.“

Eine echte Schausteller-Dynastie ist die Düsseldorfer Familie Bruch, die seit 175 Jahren zum reisenden Volk gehört. Der Schneider und „Carousselführer“ August Ludwig Franz Bruch hat 1848 seinen Bruder gebeten, ihm ein Karussell zu bauen. „Dieses historische Start-up“, sagt Harry Paul Emil Bruch, der mit der Großschaukel Excalibur einer der Hauptattraktionen der Annakirmes ist, „war der Grundstein für die lange Schausteller-Tradition unserer Familie.“ Man merkt dem 39-Jährigen an, wie stolz er ist, wenn er über seine Vorfahren erzählt. „Nach dem ersten Karussell, das noch von Pferden angetrieben wurde, hat meine Familie sehr schnell ein Riesenrad bekommen – mit Petroleumlampen und per Hand angetrieben.“ Heute, ergänzt Bruch, sei die Riesenrad- und Achterbahn-Tradition seiner Familie in ganz Europa bekannt und geachtet.

Der Excalibur ist eine der Attraktionen auf der Dürener Annakirmes. Harry Paul Emil Bruch hofft, dass seine Kinder eines Tages in den Familienbetrieb einsteigen. Foto: MHA/Sandra Kinkel

Harry Paul Emil Bruch, seine Geschwister und auch die Cousins sind – genau wie schon ihre Eltern, Großeltern und Urgroßeltern – alle mit den Sprösslingen anderer Schaustellerfamilien verheiratet. „Wir sind mit Schaustellerfamilien in ganz Deutschland verbandelt. Man sagt ja immer, dass Schausteller eine einzige große Familie sind. Bei uns kann man das wörtlich nehmen.“ Seine Schwester Claudia habe in die Bonner Schaustellerfamilie Wolter eingeheiratet, Cousine Marina in die Familie Thomas Schneider. Die einen hätten Zelte und Imbissbetriebe, die anderen Freifall- und Aussichtstürme. Und auch sein Bruder, der einen Breakdance betreibe, sei mit einer Schaustellerin verheiratet. „Ich könnte die Liste ewig fortführen. Meine Frau stammt ebenfalls aus einer Schaustellerfamilie. Sie ist eine geborene Brambach, meine Schwiegereltern waren mit einem Eiswagen unterwegs.“ Er habe seine Frau vor 24 Jahren bei der Allerheiligenkirmes in Soest kennengelernt. „Bei einem Jugendtreffen, wie sie für die Schaustellerjugend damals regelmäßig veranstaltet wurden, haben wir uns zum ersten Mal getroffen. Das war vor 24 Jahren.“

Laut einer Veröffentlichung des Statistischen Bundesamtes lernten sich im vergangenen Jahr elf Prozent aller Paare bei der Arbeit kennen. „Das ist bei Schaustellern sicher auch so“, sagt Bruch. „Aber das ist bei weitem nicht der einzige Grund, warum es immer noch die Regel ist, dass Schausteller Schausteller heiraten.“ Zum einen, erklärt der zweifache Familienvater, verbringen viele Schaustellerkinder sehr viel Zeit mit ihren Eltern auf dem Rummel. Bruch: „Viele gehen mit ihren Eltern auf die Reise und sind die meiste Zeit mit anderen Schaustellerkindern zusammen.“ Darüber hinaus sei vieles leichter, wenn man als Schausteller mit einem Schausteller verheiratet sei. „Meine Frau weiß einfach, wie ein Leben auf der Reise funktioniert. Sie tickt genauso wie ich, und sie liebt diese Art zu leben, diese große Freiheit genauso wie ich. Wir müssen uns nichts erklären. Und wir haben einfach dieselben Interessen.“

Hinzu komme, dass Schausteller eine eingeschworene Gemeinschaft und ein besonderer Typ Mensch seien. „Wenn es sein muss, stehen wir absolut zusammen“, formuliert es Bruch. „Und bei uns werden Traditionen und gewisse Werte immer noch hochgehalten.“ Der Schausteller, der zur siebten Generation seiner Familie gehört, erklärt, was er genau meint: „Wir gehen respektvoll miteinander um, sprechen ältere Personen mit Onkel und Tante an, auch wenn sie nicht mit uns verwandt sind. Und wir verlangen von unseren Mitarbeitern nichts, was wir nicht selbst können.“