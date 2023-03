Betrugsmasche : Falscher Sanitärmitarbeiter trickst 88-jährige Jülicherin aus

Die Polizei sucht Zeugen: Ein Betrüger hatte am Samstag in Jülich einer 88 Jahre alten Frau Schmuck gestohlen. Foto: dpa/Stephan Jansen

Jülich Einen erheblichen finanziellen Schaden hat eine 88 Jahre alte Frau aus dem Stadtgebiet Jülich erlitten, nachdem sie am frühen Samstagnachmittag den vermeintlichen Mitarbeiter einer Sanitärfirma in ihr Wohnhaus ließ.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang nochmals eindringlich vor der beschriebenen Masche und richtet folgende Frage an mögliche aufmerksame Zeugen: Wer hat am Samstag, 11. März, gegen 13.50 Uhr verdächtige Beobachtungen in der Nähe des Tatortes im Bereich des Jülicher Bahnhofes gemacht, die mit der Tat- und Täterbeschreibung in Verbindung gebracht werden könnten? Sachdienliche Hinweise werden an die Leitstelle der Polizei Düren unter der Telefonnummer 02421/9496425 erbeten.