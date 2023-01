Unfall in Düren : Fahrt durch die Fußgängerzone endet an Hauswand

Fahrt durch die Fußgängerzone endet an Hauswand

Unfall in Düren

Das Auto fuhr durch die Fußgängerzone der Wirtelstraße in Düren (Archivbild). Foto: MHA/Jörg Abels

Düren In der Nacht auf Samstag sind Polizeibeamte zu einem kuriosen Unfall gerufen worden. Die Irrfahrt eines Autos durch die Dürener Fußgängerzone endete an der Fassade eines Geschäfts.

Wie die Polizei berichtet, hatten Zeugen gegen 3.30 Uhr einen Kleinwagen bemerkt, der durch die Fußgängerzone in der Wirtelstraße in Düren fuhr. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr das Auto dann in die Fassade eines leerstehenden Geschäfts und kam dort beschädigt zum Stehen. Die Insassen flüchteten daraufhin zu Fuß von dem Unfallort.