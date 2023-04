Kölner in Düren vor Gericht : Prozess beginnt: Bombe auf der Annakirmes

Fahndungsfoto: Am 2. August soll dieser Mann auf der Annakirmes eine Bombe gezündet haben. Foto: Polizei Düren

Düren/Düsseldorf Nach einer Explosion auf der Annakirmes am 2. August muss sich ein 42-Jähriger vor dem Dürener Amtsgericht verantworten. Möglicherweise hatte er schon vorher auf einer anderen Kirmes versucht, eine Bombe zu zünden.

Am Dienstagmorgen findet am Amtsgericht Düren der Prozess gegen einen 42 Jahre alten Mann aus Köln statt, der vergangenen Sommer auf der Annakirmes in Düren einen selbst gebauten Sprengsatz gezündet haben soll. Die Aachener Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten versuchte gefährliche Körperverletzung und das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion vor. Im Falle einer Verurteilung droht dem 42-Jährigen eine Mindeststrafe von einem Jahr Haft.

Am späten Nachmittag des 2. August soll der Mann in der Geisterbahn seine Bombe gezündet haben. Verletzt wurde niemand, die Explosionsgeräusche können auch nicht übermäßig laut gewesen sein. Nur der Betreiber der Geisterbahn merkte, dass etwas nicht stimmte und verständigte umgehend die Polizei.

Schon einen Tag später hatte das sofort eingeschaltete Landeskriminalamt (LKA) in Düsseldorf die Bilder aus der Überwachungskamera der Geisterbahn ausgewertet. Um 20.15 Uhr verbreitete das LKA über die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ am 3. August das Foto des Mannes, der die Explosion in der Geisterbahn sehr wahrscheinlich verursacht hatte.

Die Fahndung lief kurz und war erfolgreich: Die Fotos waren dermaßen gut und scharf, dass sich der Verdächtige zwei Stunden nach ihrer Veröffentlichung im ZDF in Köln der Polizei stellte. Einen Tag später saß er in Untersuchungshaft.

Nach Informationen unserer Zeitung wird der Mann mittlerweile auch beschuldigt, am 17. Juli auf der Rheinkirmes in Düsseldorf, also zwei Wochen vor der Tat in Düren, eine explosive Flüssigkeit in der Geisterbahn ausgeschüttet zu haben. Zur Explosion war es damals allerdings nicht gekommen. Die Polizei zog damals im August sofort die Verbindung zum Vorfall in Düsseldorf, doch der Verdacht konnte zunächst nicht erhärtet werden.

Anfang des Jahres dann beschuldigte die Staatsanwaltschaft Düsseldorf den 42-jährigen Kölner, auch für den Vorfall in Düsseldorf verantwortlich zu sein. Aufgrund welcher Beweise dies geschah, die vorher unbekannt waren oder zumindest anders bewertet wurden, wollte die Staatsanwaltschaft auf Anfrage unserer Zeitung nicht sagen. Auch, warum die beiden Vorfälle nicht zu einem Prozess zusammengefasst wurden, was durchaus üblich ist, war nicht in Erfahrung zu bringen.

Der 42-jährige Angeklagte ist nach Angaben der Aachener Staatsanwaltschaft bislang noch nicht polizeilich in Erscheinung getreten; er ist also nicht vorbestraft. Über seinen Beruf und seinen Familienstand hatte die Staatsanwaltschaft während des Ermittlungsverfahrens keine Angaben gemacht. Gerüchte darüber, dass der Mann Angestellter einer Bäckereikette sei, ließen die Ermittler unkommentiert.

Ist der Angeklagte psychisch gesund?

Das Amtsgericht Düren teilte mit, einen Gebärdendolmetscher zum Prozess geladen zu haben. Möglicherweise ist der Angeklagte auf dessen Hilfe angewiesen. Eine Psychiaterin aus Aachen soll feststellen, ob der Mann geistig gesund und schuldfähig ist.