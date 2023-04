Bäcker aus Köln : Explosion auf Annakirmes: Urteil gegen Bombenleger gefallen

In dieser Geisterbahn auf der Annakirmes in Düren ließ Markus K. aus Köln am 2. August eine Bombe hochgehen. Verletzt wurde niemand. Foto: MHA/Jörg Abels

Düren Ein 41-jähriger Bäcker lässt eine selbst gebaute Bombe in der Geisterbahn auf der Annakirmes explodieren, nur mit viel Glück wird niemand verletzt. Nun hat das Amtsgericht Düren den Mann verurteilt.

Das Amtsgericht Düren hat am Dienstag den 41 Jahre alten Markus K. wegen der Explosion auf der Annakirmes vergangenen Sommer zu 18 Monaten Haft verurteilt und setzte die Strafe zur Bewährung aus. K. muss also nicht ins Gefängnis. Der Bäcker aus Köln hatte eingeräumt, am 2. August gegen 15.40 Uhr eine selbst gebastelte Bombe in der Geisterbahn deponiert zu haben und dann vom Tatort geflüchtet zu sein. Kurz darauf war die Bombe in einer Plastikflasche explodiert, verletzt wurde niemand. Allerdings „nur mit viel Glück“, wie Richter Thomas Korn sagte.

Tags darauf hatte sich Markus K. der Polizei in Köln gestellt, nachdem in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“ mit einem in der Geisterbahn entstandenen Foto gefahndet worden war. Danach saß er fast fünf Wochen lang in Untersuchungshaft. Als Motiv gab Markus K. vor Gericht an, dass er sich mit den Fahrgästen in der Geisterbahn „einen jugendlichen Spaß“ erlauben wollte.