Polizei : Exhibitionist in Düren unterwegs

Exhibitionist in Düren unterwegs

Düren Junge Frau am Montagabend belästigt. Die Polizei ermittelt.

Auf der Binsfelder Straße in Düren ist am Montag ein Exhibitionist unterwegs gewesen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sei der Mann um 20:15 Uhr dort gewesen und habe eine Frau belästigt. Die 36-jährige Dürenerin war auf der Binsfelder Straße mit ihrem Hund unterwegs. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite sei der Unbekannter dann auf ihrer Höhe stehengeblieben.