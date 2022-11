Auf dem Bahnsteig entblößt : Exhibitionist am Dürener Bahnhof festgenommen

Polizeibeamte konnten den Mann noch in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof aufspüren und vorläufig festnehmen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Düren Am frühen Samstagmorgen hat die Polizei Düren am Bahnhof einen Exhibitionisten festgenommen. Der Mann belästigte zuvor zwei Frauen am Bahnsteig.

Gegen 6 Uhr ist es am Dürener Bahnhof zu einer exhibitionistischer Handlung gekommen. Die Polizei Düren wurde gerufen, nachdem eine 62-jährige Frau und ihre Begleiterin von einem Exhibitionisten belästigt wurden.

Nach Angaben der Polizei befanden sich die beiden Frauen auf dem Bahnsteig in Richtung Köln. Dort näherte sich ihnen ein 26-jähriger Mann, welcher sich vor ihnen entblößte und sexuelle Handlungen durchführte.

Daraufhin verständigten die Beiden die Polizei und der Exhibitionist flüchtete in das Bahnhofsgebäude. Nach Polizeiangaben konnte der Mann in der Nähe des Bahnhofs angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

(pol/red)