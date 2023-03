Traditionsweinhaus : Ex-Kellnerin stellt das Dürener Kuckelkorn auf den Kopf

Ab sofort gibt es im Kockelkorn am Markt in Düren auch Pinsa zu essen, eine Art Brot, aber glutenfrei. Foto: Christina Naoumidou

Düren Das neue Team im Kockelkorn am Markt bietet die Art Brot, das in der Regel nach dem Backen belegt wird, nach eigenen Aussagen als Erstes in Düren an. Auch sonst hat sich viel in dem Traditionsweinhaus getan.

Aus Traditionsweinhaus mach Bistro und Café: Christina Naoumidou, ihr Bruder und ihr Verlobter sind die neuen jungen Gesichter im Kockelkorn und haben das Lokal komplett umgekrempelt – von der Speisekarte bis hin zur Einrichtung.

Ab sofort gibt es dort Pinsa zu essen, eine Art Brot, das nach dem Backen belegt wird. Cocktails serviert die 25-jährige Griechin in sogenannten Tiki-Bechern mit verschiedenen Motiven, die in ihrer Heimat ebenfalls in Bars genutzt werden.

Christina Naoumidou und ihr Verlobter bieten im Kockelkorn in Düren Cocktails in sogenannten Tiki-Bechern an. Foto: MHA/Merve Polat

Auch bei der Einrichtung hat sich viel getan: Die junge Dürenerin, die zuvor bereits im Kockelkorn als Kellnerin gearbeitet hat, hat das Lokal moderner gestaltet, setzt auf dunkle Töne und gemütliche Sessel.

