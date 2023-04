Fußball-Mittelrheinliga : Ex-Düren-Coach Brunetto wird neuer Trainer beim Bonner SC

Bonn Regionalliga-Absteiger Bonner SC hat zehn Spiele vor Schluss und nach dem Rücktritt von Trainer Lukas Sinkiewicz einen neuen Trainer vorgestellt: Ex-Düren-Coach Giuseppe Brunetto.

Der ehemalige Trainer des 1. FC Düren, Giuseppe Brunetto, hat einen neuen Job gefunden. Er übernimmt ab sofort den Bonner SC, der in der Mittelrheinliga zehn Spieltage vor Ende auf Platz vier – weit hinter den eigenen Erwartungen – liegt. Brunetto hatte den 1. FC Düren in die Regionalliga und in die erste Pokalhauptrunde gegen den FC Bayern geführt.