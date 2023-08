Euregiobahn : Drittes Gleis zwischen Düren und Langerwehe kommt

Noch steht am Abzweig zu einem neuen Streckenabschnitt der Euregiobahn bei Alsdorf ein Prellbock. Foto: MHA/Karl Stüber

Aachen Eine Machbarkeitsstudie belegt, dass ein drittes Gleis zwischen Langerwehe und Düren sinnvoll ist. Die Euregiobahn im Halbstundentakt auf dieser Strecke rückt damit näher – ebenso wie zwei neue Haltepunkte. Auch an anderen Ästen der Euregiobahn gibt es Neuigkeiten.

Der dreigleisige Ausbau der Bahnstrecke zwischen Langerwehe und Düren ist förderfähig. Mit diesem Ergebnis einer Machbarkeitsstudie überraschte der Geschäftsführer von go.Rheinland, Norbert Rheinkober, am Donnerstag auf der „Knoten-Konferenz-Aachen“ außerhalb der Tagesordnung die Anwesenden der Fachtagung. Zudem übergab Landesverkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) Förderbescheide für andere Äste der Euregiobahn, die neu entstehen, beziehungsweise verlängert werden sollen.

Zudem soll mit dem dritten Gleis auch der lang ersehnte Neubau von neuen Haltepunkten in Langerwehe-Schlich und Düren-Derichsweiler umgesetzt werden. „Jetzt müssen wir schnell in die Planungsphase kommen“, sagte go.Rheinland-Bereichsleiter Guido Trosser-Berg. Die Machbarkeitsstudie soll nun dem Bund, dem Land und DB Netz übergeben werden. Ziel ist, dass das Projekt in das Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen aufgenommen wird, um möglichst schnell realisiert zu werden.