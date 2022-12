Verbände schlagen Alarm : Es hakt beim Strukturwandel im Kreis Düren

Die Tagebaulöcher sollen in Zukunft einmal zu Seen werden. Doch eine Antwort auf eine Anfrage im Kreistag zeigt nun, was vielen der ambitionierten Projekte im Strukturwandel im Weg steht. Foto: Anne Schröer

Kreis Düren Für 2030 ist das Aus der Braunkohleverstromung beschlossen. Die Antwort auf eine Anfrage im Kreistag legt nun offen, wo es beim Strukturwandel aktuell hakt. Vor allem die Papierindustrie schlägt Alarm.

Viele Unternehmen im Kreis Düren sind unmittelbar davon betroffen, dass im Jahr 2030 der letzte Kessel in Braunkohlekraftwerken des Rheinischen Reviers abkühlt. Dabei spielt weniger der Brennstoff selbst ein Rolle, Sorgen bereiten vielmehr, wie die Jobs und die Energiequelle ersetzt werden. Diese Erkenntnis ist nicht neu, bekommt jedoch mit den Antworten des Kreises Düren, der Vereinigten Industrieverbände (VIV) und des Energieunternehmens RWE neue Brisanz.

Die Industrieverbände kritisieren deutlich die Planverfahren im Kreis Düren. Gemeint sind der Landschaftsplan Rur- und Indeaue, der Flächennutzungsplan der Stadt Düren und der Entwurf des Regionalplans Köln. Diese hätten „in der Wirtschaftslandschaft des Kreises Düren keinen guten Eindruck hinterlassen“, heißt es vom VIV. Alle Entwürfe der Planungen haben in den Augen des VIV „unnötigerweise neue Belastungen für bestehende Standorte, insbesondere im naturschutzrechtlichen Bereich“ bedeutet.

Die Konsequenz aus Sicht des Verbands: „Investitionen und Standortentwicklungen werden mit derartigen Planungen auf direktem Wege verhindert. Das ist eine verfehlte Standortpolitik durch öffentliche Planungsträger ausgerechnet in der Strukturwandelregion. Dies dient nicht dem Erhalt und der Schaffung von Arbeitsplätzen."

Kritik an Düsseldorf und Berlin

Der Kreis Düren springt dem VIV zur Seite, schränkt aber auch ein, dass der Behörde in vielen Bereichen die Hände gebunden sind. Sie richtet ihre Kritik an Düsseldorf und Berlin, denn bislang würden über die Vereinfachungen und Sonderregelungen im Strukturwandel keine wirksamen Werkzeuge durch Bund und Land zur Verfügung gestellt.

Dies behindere den Kreis Düren auch in seinem Bemühen, neue Unternehmen zu gewinnen. Allerdings verweist die Wirtschaftsförderung darauf, dass sich einige Neuansiedlungen in „konkreten Verhandlungen“ oder „auf der Zielgeraden“ befinden. Dabei handele es sich um Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitenden. Die letztliche Ansiedlungsentscheidung wird dann in den Städten und Gemeinden getroffen. Konkrete Firmen nennt der Kreis nicht. Ein Beispiel einer solchen Ansiedlung ist das Kosmetikunternehmen Babor, dass sich im interkommunalen Gewerbegebiet am Kraftwerk Weisweiler niedergelassen hat.

Problematisch bleibt es, finanzielle Anreize für Unternehmen zu schaffen. Bisher unterbindet das EU-Beihilferecht unmittelbare Zahlungen, was unter anderem die Pläne zur Modellfabrik Papier verzögert hat. Die Förderzugänge seien ein grundsätzliches Problem, heißt es in der Mitteilung des Kreises. Die meisten Programme richten sich an kleine und mittelständische Unternehmen, bei größeren Firmen ist der Zugang nicht möglich oder die Beihilfen sind wirtschaftlich unattraktiv.

Gefragt ist laut Kreis hingegen das regionale Wirtschaftsförderungsprogramm des Landes. Aus bisher 40 Unternehmensberatungen seien acht Förderanträge mit einem Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 23,6 Millionen Euro bei der NRW Bank eingegangen. Etwa 70 neue Arbeitsplätze wurden dadurch geschaffen.

RWE bekräftigt das Vorhaben, im Rheinischen Revier zu investieren und Anlagen zu bauen. Dabei stehen bestehende Kraftwerksstandorte im Fokus. Ziel sei eine Stromerzeugung mit 3000 Megawatt flexibler und wasserstofffähiger Gaskraftwerkskapazität. Zum Vergleich: Das Kraftwerk Weisweiler verfügt derzeit über 1500 Megawatt maximale Erzeugung. An den heutigen Standorten seien auch weitere Gewerbe- und Industrieflächen denkbar. Darüber hinaus nennt das Essener Unternehmen schwimmende Photovoltaikfelder auf den Tagebaurestseen als Energiequelle der Zukunft.

Einige Projekte

Die Wasserstoff- und Wachstumsoffensive, das Klimaschutzprogramm, die Umgestaltung der Bildungslandschaft im Kampf gegen den Fachkräftemangel – der Kreis führt einige Projekte ins Feld, an deren Ende auch die Folgen des Strukturwandels abgedämpft werden können. Vor allem die Wasserstoffproduktion könnte eine Perspektive für die aktuell von der Energiekrise besonders gebeutelte Papierindustrie bieten.