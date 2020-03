Kostenpflichtiger Inhalt: 24-jähriger Dürener infiziert : Erster Coronavirus-Fall im Kreis Düren

Reger Betrieb herrschte am Wochenende an der eigens vom Kreis-Gesundheitsamt eingerichteten Telefon-Hotline. Mitarbeiter beantworteten die Fragen besorgter Bürger. Foto: Kreis Düren

Kreis Düren Ein 24-jähriger Dürener, der in Köln arbeitet, hat sich offenbar an seiner Arbeitsstelle infiziert. Die Spuren des Virus führen zurück zu einer Karnevalssitzung im Kreis Heinsberg. Öffentliche Einrichtungen bleiben erst einmal geöffnet. Ausnahme ist eine Kita in Jülich-Güsten.