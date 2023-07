Pflanzliches Sortiment : Erste vegane Frischetheke in Düren eröffnet

Einmal probieren: Edeka-Kaufmann Tim Rosenzweig kostet Brot mit veganem Käse. Gereicht wird das dieser Tage von Lina Velden (Mitte) und Sonja Schallenberg. Foto: MHA/Alina Hasky

Düren Schon seit längerer Zeit sind vegane Produkte auf dem Vormarsch. Nun hat im Kreis Düren der erste Supermarkt eine vegane Frischetheke eröffnet. Unter einem besonderen Hygienekonzept werden dort in einer Testphase diverse pflanzliche Lebensmittel von Käse über Wurst angeboten.

Crunchy Schnitzel, Geschnetzeltes im Gyros Style, Fischstäbchen, Nuggets, Hack und Schinkenspicker. All das sind Produkte, die im Edeka Rosenzweig an der Kölner Landstraße in der neuen 1,25 Meter großen Frischetheke ausliegen. Das Besondere daran: Die Lebensmittel sind alle vegan. Ein Konzept, das es in der Form im Kreis Düren bisher noch nicht gegeben hat.

„Ich bin durch meine Tochter auf die Idee gekommen“, erzählt Sonja Schallenberg, Abteilungsleiterin der Bedienertheke im Edeka Rosenzweig. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Lina Velden hat Schallenberg Messen und Seminare besucht, um sich für die vegane Frischetheke zu schulen. Wichtig sei, dass die Frischetheke als eine Art Zusatzangebot gesehen werde. „Wir haben uns dazu entschlossen, das einfach mal zu versuchen, und bisher macht es viel Spaß.“

Die neu errichtete Frischetheke befindet sich gleich zwischen den Käse- und Wurstangeboten. Neben veganen Fleischalternativen gibt es auch Hummus und Salate. „Wir müssen erst einmal herausfinden, was die Kundinnen und Kunden mögen“, sagt Tim Rosenzweig, Mitinhaber des Edekas der Rosenzweig KG.

Zum Wochenende hin bietet der Edeka-Markt beispielsweise Grillspezialitäten an, und auch verarbeitete Produkte, wie mit veganem Hack gefüllte Zucchini, erweitern das Sortiment. „Uns ist wichtig, dass wir damit nicht nur Veganer ansprechen, sondern alle“, sagt Rosenzweig. Es gehe weniger darum, den Menschen ihr Fleisch abtrünnig zu machen, sondern mehr darum, ihnen auch Alternativen zu geben. „Es soll hier niemand denken, dass er oder sie die Wurst hier nicht mehr kaufen kann“, sagt Rosenzweig.

Mit Bannern wird im gesamten Supermarkt auf die neu eingerichtete Frischetheke hingewiesen. Foto: MHA/Alina Hasky

Um die vegane Frischetheke zu verwirklichen, musste das Hygienekonzept erweitert werden. „Es ist natürlich wichtig, dass die Kundinnen und Kunden uns vertrauen, dass wir Fleisch und vegane Produkte ganz strikt voneinander trennen“, sagt Schallenberg. Es sei eine extra Schneidemaschine für vegane Wurst angeschafft worden, es gebe spezielle Gefäße für die pflanzlichen Lebensmittel, separate Wege im Kühlhaus und ein separates Spülbecken. Eine vertikale Scheibe trennt Wurst und vegane Produkte. „Wir haben uns da selbst einen ganz hohen Standard gesetzt“, sagt Rosenzweig.

Bezogen wird das vegane Sortiment unter anderem vom Edeka-Tochterunternehmen Fleischhof Rasting in Meckenheim bei Bonn. „Bestellungen sind in diesem Bereich noch deutlich schwieriger als beim Fleisch“, sagt Rosenzweig. „Wir müssen alle in die Thematik noch hineinwachsen.“ Obwohl 1,25 Meter von der eigentlichen Fleischtheke weichen mussten, bedeutet das nicht, dass an Fleisch eingespart wurde. „Wir haben das Sortiment in der Theke einfach anders sortiert“, sagt Schallenberg.

Ob in Zukunft auch mehr Platz für vegane Produkte da sein wird? „Wir sind auf jeden Fall sehr von den Produkten überzeugt, und wenn es gut läuft, kann man natürlich weiterdenken“, sagt Rosenzweig. Vegane Produkte seien ein Thema, das viel Wachstumspotenzial habe. Ein Beispiel dafür sei die mittlerweile 2 Meter lange Selbstbedienungstheke mit diversen Fleisch-Alternativen.

Tierwohl Dürener Tierschutzverein bringt eigenes Kochbuch heraus Aktive des Tierschutzvereins Düren haben gemeinsam ein veganes Kochbuch mit dem Titel „So is(s)t die Zukunft“ veröffentlicht. Mit dem Buch möchte der Verein einmal mehr darauf aufmerksam machen, dass sich der Fleischkonsum nicht nur für den Nachhaltigkeitskomplex, sondern auch für das Wohl der Tiere minimieren müsse. „Dass unsere Ernährung untrennbar mit dem Tierwohl verbunden ist, ist heute auch kein Geheimnis mehr. Es muss sich etwas ändern“, sagt der Vorsitzende des Vereins, Jürgen Plinz. Das Kochbuch ist auf der Internetseite des Tierschutzvereins oder in den Edeka-Märkten der Familie Rosenzweig, bei Rewe Wollersheim in Merzenich sowie bei Thalia in Düren zu erwerben (16 Euro). www.so-isst-die-zukunft.de

Tatsächlich ist der Fleischkonsum in den vergangenen Jahren in Deutschland zurückgegangen und die Zahl der vegan lebenden Menschen gestiegen: Laut der Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse leben gegenwärtig 2,2 Prozent (1,52 Millionen) Menschen in Deutschland vegan. Im Jahr 2019 waren es noch 1,3 Prozent (0,95 Millionen). Vegetarisch sind 11,6 Prozent (8,12 Millionen) der Menschen in Deutschland. 2019 haben 8,6 Prozent (6,1 Millionen) auf Fleisch verzichtet.