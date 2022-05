Polizei zieht Bilanz : Erste Mainacht nach Corona in Düren

Erste Mainacht nach Corona in Düren

Die Maibäume stehen wieder: Auch im Kreis Düren wurde an vielen Stellen gefeiert. Symbolfoto Foto: dpa/Henning Kaiser

Düren Viele Beschwerden über Ruhestörung und eine Schlägerei unter Heranwachsenden.

In zahlreichen Ortschaften des Kreises Düren sind nach langer Abstinenz wieder Maifeierlichkeiten ausgerichtet worden. Offensichtlich, so die Bilanz der Polizei, ist die Toleranz gegenüber dem Brauchtum in den Zeiten des Lockdowns stark zurückgegangen.