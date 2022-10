Beute im fünfstelligen Eurobereich : Erneut mehrere Transporter im Kreis Düren aufgebrochen

Kreis Düren Erneut haben unbekannte Täter mehrere Transporter im Kreis Düren aufgebrochen. Teure Werkzeuge sind das Ziel der Hehler.

Betroffen waren vier Fahrzeuge, die in den Straßen „Am Burgauer Busch“ und „Tuchmühle“ in Niederau, der Heribertstraße in Kreuzau und in der Vettweißer Straße in Jakobwüllesheim abgestellt waren. Der oder die Täter entwendeten aus den Fahrzeugen unter anderem ein mobiles Schweißgerät, mehrere Akkuschrauber und Bohrmaschinen sowie Werkzeugkoffer. Sie machten damit Beute im fünfstelligen Eurobereich. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von knapp 3500 Euro.