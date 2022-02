Dürener Apotheke : Erneut Impfausweis-Fälscher aufgeflogen

Geimpft, genesen oder gefälscht : Betrug fällt oft in der Apotheke auf Mit gefälschtem Impfpass zum gültigen Zertifikat: Immer wieder fliegen solche Betrugsversuche in den Apotheken im Kreis Heinsberg auf. Die Polizei sieht einen Schwerpunkt in den grenznahen Kommunen.