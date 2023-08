Interview mit der Veterinärin des Kreises Düren : „Tiere nicht wie Disney-Figuren betrachten“

Dr. Elke Schelthoff ist Veterinärin im Kreis Düren und Tierärztin aus Leidenschaft, wie sie selbst sagt. Foto: MHA/Merve Polat

Interview Kreis Düren Veterinärin Dr. Elke Schelthoff spricht im Interview darüber, wann ein Tier wirklich gerettet werden muss und wie es um die geplante Wildtierstation im Kreis Düren steht.

Dr. Elke Schelthoff ist Tierärztin aus Leidenschaft – das merken alle, die sich mit ihr unterhalten. Im Gespräch mit Merve Polat wird jedoch auch deutlich, dass die Tierschützerin einen realistischen Blick darauf hat, wann eine Rettung sinnvoll ist und wann nicht.

Frau Schelthoff, was haben Sie gedacht, als Sie die Taubengeschichte gelesen haben, über die unsere Zeitung Ende Juli berichtet hat?

Elke Schelthoff: Tierschutz ist für mich eine Herzensangelegenheit, weil ich festgestellt habe, dass sich die Gesellschaft immer mehr von Tieren entfremdet und diese wie Disney-Figuren betrachtet. Will heißen, dass sie sie vermenschlicht, anstatt sich zu überlegen, welche Bedürfnisse ein Tier hat und wie man diesem wirklich helfen kann. Bei Wildtieren ist es so, dass diese jeden Menschen als Feind betrachten. In dem Moment, in dem ich mich ihnen nähere, verspüren sie Todesangst und Stress – vor allem, wenn sie stundenlang herumgefahren werden.

Das heißt, Sie hätten die Taube auf dem Balkon sitzen lassen?

Schelthoff: Das nicht. Der Impuls, helfen zu wollen, ist ja menschlich. Aber man sollte sich schon vorher überlegen, wie man Tieren präventiv helfen kann. Scheiben sind für Vögel leider zur Todesfalle geworden, weil Gardinen nicht mehr angesagt sind, die diese für sie sichtbar machen. Vogelschutzstreifen sehen vielleicht nicht schick aus, verhindern aber diese Unfälle. Dafür zu sorgen, dass ein Tier erst gar nicht verunglückt, ist viel wertvoller, als ein einzelnes zu retten.

Ist ihnen schon einmal etwas Ähnliches passiert?

Schelthoff: Ja, mein Umfeld weiß um meinen Beruf und bringt mir ständig Tiere (lacht). Die meisten erholen sich nach einem Schädeltrauma sehr gut im Dunkeln, weil sie dort zur Ruhe kommen. Ich habe schon oft Igel und Vögel in einen Karton mit einem leichten Tuch verdeckt ins Gebüsch gesetzt, und am nächsten Morgen waren die meisten von ihnen dann verschwunden – entweder sie haben sich erholt oder wurden doch von einem Fressfeind gefunden. So hart das klingen mag: Das ist die Natur. Es ist nicht gewollt, dass alle überleben.

Ein häufiges Problem ist, dass viele Menschen Tiere mitnehmen, die gar keine Hilfe brauchen.

Schelthoff: Genau, zum Beispiel Ästlinge, also Jungvögel, die noch nicht flügge geworden sind und beispielsweise am Waldrand hocken. Wie jedes Kind laufen lernen muss, muss auch jeder Vogel fliegen lernen. Die Elterntiere sind meist in der Nähe und beobachten es. Wer sich nicht sicher ist, wie er sich verhalten soll, ruft am besten die Wildtierhotline des Kreises Düren an, die hilft, eine Situation richtig einzuschätzen, und die im Bedarfsfall weitervermittelt.

Die Weitervermittlung ist aber gar nicht so einfach, weil im Kreis Düren keine offiziell genehmigte Pflegestelle vorhanden ist.

Schelthoff: Richtig. Wir haben den Eindruck, dass sich die Pflegestellen nicht bei uns registrieren, weil sie Angst vor Kontrollen haben. Das ist aber völlig unbegründet. Natürlich schauen wir uns an, ob unter anderem der Platz ausreichend ist und die Hygiene eingehalten wird, aber wir haben kein Interesse daran, eine Pflegestelle zu schließen. Im Gegenteil, wir können sogar fachliche und finanzielle Unterstützung anbieten. Zurzeit sind wir im Gespräch mit zwei Frauen, die sich um Igel kümmern, und wir wissen von ehrenamtlich Tätigen, die für Greifvögel zuständig sind.

Weil Pflegestellen fehlen, möchte der Kreis Düren für die Region eine Wildtierstation, wie es sie in Sachsenhagen gibt, errichten. Liegt Ihnen das Gutachten dazu inzwischen vor?

Schelthoff: Ja, aber wir hatten noch zwei, drei, Nachfragen, die der Gutachter bearbeiten muss. Wir sind jedoch guter Dinge für die Wildtierstation, die vor allem der Wiederauswilderung dienen soll.

Zur Person Tierschutzbeauftragte für den Kreis Düren Dr. Elke Schelthoff ist amtliche Tierärztin, Tierschutzbeauftragte, Sachgebietsleiterin für Veterinäraufsicht sowie stellvertretende Leiterin des Amtes für Veterinärwesen und Verbraucherschutz des Kreises Düren. Sie arbeitet seit mehr als 20 Jahren für die Behörde und ist auch die Tierschutzbeauftragte für den Kreis. Zuvor hat sie Tiermedizin studiert und in einer Tierarztpraxis gearbeitet, bevor sie über ein Praktikum beim Schlachthof zum Kreis kam, wo sie bei der Lebensmittelüberwachung angefangen hat. Elke Schelthoff ist 59 Jahre alt und hat zwei Kinder.

Eine persönliche Frage zum Schluss: Haben Sie selbst Tiere?