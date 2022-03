Ungewöhnlicher Unfall : Einparkmanöver endet mit mehreren Verletzten

Ein alltägliches Einparkmanöver führte am Donnerstag zu mehreren Verletzten (Symbolbild). Foto: dpa/Nicolas Armer

Düren Eigentlich wollte ein 62-Jähriger nur sein Auto auf dem Parkplatz einer Arztpraxis abstellen. Stattdessen drückte er unabsichtlich auf das Gaspedal. Das Manöver endete mit einer zerstörten Glasscheibe sowie mehreren Verletzten.

Gegen 7.55 Uhr wollte der 62-jährige Vettweißer mit seinem E-Auto auf dem Parkplatz einer Arztpraxis an der Tivolistraße parken. Dafür fuhr er mit der Front in Richtung Hauswand und stand auch bereits still, als eine 59-Jährige und eine 85-Jährige zwischen Fahrzeug und Hauswand entlanggingen.