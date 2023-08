Veränderungen in der Einkaufsstadt : Leerstände in Düren noch nicht besorgniserregend

Mit Lederwaren Peters schließt in diesen Tagen ein weiteres Traditionsgeschäft. An der Ecke Markt/Kölnstraße wird zukünftig Gastronomie Einzug halten. Foto: MHA/Jörg Abels

Düren Mit Lederwaren Peters schließt ein weiteres Traditionsgeschäft in der Dürener Innenstadt. Von einer besorgniserregenden Entwicklung aber will Citymanager Michael Linn nicht sprechen.

An einem ehemaligen Juweliergeschäft an der Wirtelstraße sticht seit Monaten nur noch der mit Graffiti beschmierte Metallrolladen ins Auge, wenige Meter weiter fällt der Blick auf die mit Spanplatten verbarrikadierte Schaufensterfront eines ehemaligen Schuhhauses. Und in der Kölnstraße schließen mit einem weiteren Schuhhaus und einem Lederwarenanbieter gerade zwei weitere Geschäfte, letzteres nach fünf Generationen, das an der Ecke zum Markt Platz macht für einen weiteren Gastronomen.

Das klingt nach vielen „Baustellen“ – ist das eine beängstigende Entwicklung für die Einkaufsstadt Düren? „Nein“, beruhigt der IG-City-Vorsitzende Ulf Minartz, „aber eine, die wir im Blick behalten müssen.“ Noch hält sich die Leerstandsquote in der Innenstadt in Grenzen, betont Citymanager Michael Linn von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Win.DN. „Mit sechs Prozent – das Stadtcenter nicht mitgerechnet – liegt sie sogar unter dem Durchschnitt vergleichbarer Mittelzentren zwischen 50.000 und 100.000 Einwohnern. Hier werden im Schnitt zehn Prozent Leerstand ausgewiesen.

Das mit Graffiti „ dekorierte“ Rolltor eines ehemaligen Juweliers an der Wirtelstraße ist kein optisches Highlight. Foto: MHA/Jörg Abels

Leerstand sei in vielen Städten längst ein großes Problem und vor allem Folge eines veränderten Kaufverhaltens nach Corona. Immer mehr Kunden bestellen ihre Waren im Internet, lassen sich allenfalls noch im Fachgeschäft beraten. Deshalb stelle das Land den Städten mittlerweile sogar Fördermittel bereit, erklärt Linn. „Nur ist unsere Leerstandsquote so gering, dass wir nicht davon profitieren.“

14 bis 15 Ladenlokale stünden aktuell im Innenstadtkern leer, größere und kleinere. „Bei vier bis fünf sind wir in guten Gesprächen mit potenziellen Nachmietern“, betont der Citymanager. Er ist zum Beispiel sehr optimistisch, dass in das ehemalige Schuhhaus an der Wirtelstraße schon in zwei bis drei Monaten ein neuer Mieter einzieht.

Für das mit Sperrholzplatten abgesperrte Ladenlokal eines ehemaligen Schuhhauses an der Wirtelstraße kündigt Citymanager Michael Linn schon in Kürze eine neue Nutzung an. Foto: MHA/Jörg Abels

Auch für die wenige Meter entfernte frühere SB-Bäckerei und den bisherigen Telekom-Laden an der Kölnstraße sehe es gut aus, erklärt Linn, ohne zum jetzigen Zeitpunkt bereits konkrete Namen nennen zu dürfen.

„Die Einkaufsstadt Düren ist immer noch sehr gut aufgestellt“, ist der Citymanager überzeugt, „sonst wäre der Kaufhof längst weg, hätte Peek & Cloppenburg seinen Mietvertrag nicht verlängert und C&A nicht vor kurzem erst die Filiale renoviert.“ Aber natürlich gebe es immer noch einzelne Immobilienbesitzer, die die Zeichen der Zeit nicht erkannt hätten und meinten, sie könnten immer noch Mieten wie vor 10 bis 15 Jahren erzielen, keine Abstriche machen wollen und die Ladenlokale lieber leer stehen lassen. Auch das gehöre zur Wahrheit.

Leerstand auch in der Hirschgasse: Das frühere Ladenlokal eines Herrenausstatters wartet auf einen neuen Mieter. Foto: MHA/Jörg Abels

„Zu manchen finden wir keinen Zugang“, erklärt der Wirtschaftsförderer. Ein Beispiel sei das frühere Lokal einer Fast-Food-Kette an der Josef-Schregel-Straße. Aber das seien Ausnahmen.

Michael Linn ist zuversichtlich, dass sich auch am aktuell doch deutlich sichtbaren Leerstand im Stadtcenter zeitnah etwas ändern werde. Was ihn so zuversichtlich stimmt, ist der angekündigte Einzug des neuen Ankermieters TK Maxx, mit dem die Besucherfrequenz im Stadtcenter noch einmal deutlich steigen werde, ist der Citymanager überzeugt.

TK Maxx bietet neben günstiger Designermode auch Accessoires, Taschen und Koffer, Beauty-Produkte, Schmuck sowie Home- und Living-Artikel. „Und mit der steigenden Frequenz wird das Stadtcenter auch wieder für andere Shopbetreiber interessant“, ist Linn überzeugt.