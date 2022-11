Polizei sucht Zeugen : Einbrecher in Düren stehlen Weihnachtsgeschenke

Düren Am Mittwochnachmittag verschaffen sich die Diebe Zugang zu einem Einfamilienhaus. Neben Schmuck und Bargeld machen sie auch vor den Geschenken nicht halt.

Nach dieser Tat dürfte es wohl auch Ärger mit dem Weihnachtsmann geben: Wie die Polizei in Düren am Donnerstag mitteilte, haben Diebe bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus auf der Kerpener Straße in Düren auch die bereits besorgten Weihnachtsgeschenke mitgehen lassen.