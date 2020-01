Löscharbeiten dauern an : Ein Toter bei Hausbrand in Düren

Ein Toter bei Hausbrand in Düren

Löscharbeiten dauern an

In der Nacht zu Montag hat sich in Düren ein schwerer Brand ereignet (Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Düren Bei einem schweren Dachstuhlbrand in Düren ist in der Nacht zum Montag ein Mann ums Leben gekommen. Das Feuer brach aus noch ungeklärten Gründen aus. Die Feuerwehr ist noch im Einsatz.

Der Brand breitete sich von einem Zimmer in dem Doppelhaus auf den ganzen Dachstuhl aus und zog auch Teile eines benachbarten Hauses in Mitleidenschaft. Gegen 0.55 Uhr erfolgte die Alarmierung der Dürener Feuerwehr, die am frühen Morgen noch immer im Einsatz war.