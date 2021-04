Kostenpflichtiger Inhalt: Neuer Coworking-Space in Düren : Ein kreativer Ort für junge Gründer

Win.DN-Geschäftsführer Thomas Hissel spricht von einer „total trendigen und hippen Location“, die seine Mitarbeiterin Tatjana Pradzynski in der Pleußmühle geschaffen hat. Der neue Co_Space.DN wird am Donnerstag digital eröffnet. Foto: MHA/Jörg Abels

Düren Die ehemaligen Räume von Radio Rur in der Pleußmühle sind nicht wiederzuerkennen. Dort, wo früher die Radiomacher an ihrem Programm feilten, hat die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Win.DN in den vergangenen Wochen für rund 80.000 Euro einen neuen Coworking-Space eingerichtet.