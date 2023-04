Studie in Auftrag : Ist die Eifel bald das Mekka für Gravelbiker?

Lenker wie ein Rennrad, Räder wie ein Mountainbike – so sieht ein Gravelbike aus. Foto: dpa-tmn/Stefan Weißenborn

Interaktiv Kreis Düren Gravelbiken ist eine neue Trendsportart. Um Radsportler auch in die Eifel zu locken, wird nun eine Studie in Auftrag gegeben.

Wissen Sie, was ein Gravelbike ist? Grob beschrieben bezeichnet man so eine Mischung aus einem Rennrad und einem Mountainbike. Um dieses Gefährt hat sich ein Trend entwickelt, von dem auch der Kreis Düren profitieren will. Konkret vor allem die Eifelregion. Mit dem Kreis Euskirchen und der Städteregion Aachen wird nun eine Studie erstellt, die die Möglichkeiten für Gravelbiker in der Rureifel ausloten soll.

Dafür nimmt der Kreis auch Geld in die Hand, allerdings aufgrund der Kooperation mit den Nachbarn deutlich weniger als gedacht. Die Projektstudie kostet 32.344,20 Euro und wird von der Agentur „absolutGPS“ erstellt, die sich im Vergabeverfahren durchgesetzt hat. 65 Prozent der Summe übernimmt die Leaderregion Eifel als Förderung. Für jeden Kreis bleiben 3773,49 Euro zu zahlen. Für Leaderprojekte besteht im Kreishaushalt ein Budget.

Das Gravelbiken hat sich in den Vereinigten Staaten von Amerika entwickelt. Ihren Namen hat die Sportart auch von Rennen auf Schotterpisten – „Schotter“ heißt auf Englisch „gravel“. Die Räder haben die Rahmenform und den Lenker eines Rennrads, sind aber für Geländefahrten mit dickeren Reifen und massiverer Bauweise versehen.

„Das Gravelbike erobert derzeit den europäischen Fahrradmarkt“, teilt der Kreis Düren mit. Vor allem für die Tourismusbranche ist es interessant, denn es vereine Elemente des Tourenradfahrens, Trekkingradfahrens, Mountainbikens und Rennradfahrens. Regionen wie Saalbach-Hinterglemm in Österreich und Winterberg im Sauerland haben entsprechende Angebote geschaffen. Auch die Ruhr Tourismus GmbH bietet Gravelbiketouren in ihrem „radrevier.ruhr“ an.

Die Agentur soll nun ausloten, inwieweit die Eifel und die dort schon bestehenden Radwege Gravelbiken ermöglichen. Im Jahr 2015 wurde das Mountainbikewegenetz eröffnet, allerdings bevorzugen Gravelbiker breitere, unbefestigte Wege, die durch eine „naturnahe und vielfältige Landschaft“ führen, schreibt der Kreis: „Auf den bestehenden Netzen wären sowohl leichte Einsteigertouren als auch anspruchsvoll fordernde Strecken, die eine gute bis sehr gute Kondition der Gravelbiker abverlangen, möglich.“

Die Projektstudie soll nun aufklären, ob die Eifel grundsätzlich ein zielgruppengerechtes Gravelbikeangebot schaffen kann und sich auf dem Tourismusmarkt als Gravelbikedestination behaupten kann. Es soll eine „Alleinstellung im regionalen Umfeld“ aufgebaut werden, was sich letztlich auch wirtschaftlich für Tourismusbetriebe rechnet.

Wenn die Ergebnisse der Projektstudie auf dem Tisch liegen, soll im nächsten Schritt darüber entschieden werden, ob attraktive Gravelbikerouten ausgewiesen und entsprechend beworben werden. Der Kreis will damit auch sicherstellen, dass es nicht zu Konflikten mit anderen Nutzergruppen wie Wanderern sowie Forst- und Landwirtschaft kommt.