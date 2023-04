Kommentar zur Bahnhofsmission in Düren : Ehrenamtlich Tätige unbedingt miteinbeziehen!

Die Obdachlosen sind zwar weg, die Probleme jedoch nicht verschwunden: Auch jetzt noch liegt in der Dürener Bahnhofshalle Müll auf dem Boden. Foto: MHA/Merve Polat

Meinung Düren Es ist eine vertane Chance, die Bahnhofsmission bei der geplanten „ordnungsbehördlichen Partnerschaft“ von Bahn, Stadt und Polizei nicht mit einzubinden, findet Merve Polat.

Stellen Sie sich vor, in Ihrer Stadt wird der Bahnhof zu einem Schandfleck, in dem Gewalt, Kriminalität und Unsicherheit vorherrschen. Nach etlichen Jahren unternimmt die Deutsche Bahn als Eigentümerin des Gebäudes sowie der Flächen endlich etwas dagegen und schließt sich mit der Stadt sowie der Polizei zu einer „ordnungsbehördlichen Partnerschaft“ zusammen. So weit, so gut.

Wer jedoch in dieser Runde fehlt, sind die sozial Tätigen, wie Reiner Lövenich, Leiter der Bahnhofsmission, zu Recht beklagt. Wieso nutzen die Verantwortlichen nicht die Erfahrungen und Kontakte der Ehrenamtlerinnen sowie Ehrenamtler, die genau wissen, was in „ihrem“ Bahnhof los ist? Natürlich verfügen sie über keine Handlungskompetenz in dem Gebäude. Dennoch ist es eine vertane Chance, ihre Sicht nicht mit einzubinden, können sie doch genau berichten, wo die Probleme liegen und welche Stellen einer besonderen Aufmerksamkeit bedürfen.