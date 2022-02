Erneuerbare Energie : Ehemaliger Sportplatz soll zum Solarpark werden

Nach Vandalismus und illegaler Schuttablagerung in den vergangenen Jahren hat die Stadt den Zugang zum ehemaligen Gürzenicher Sportplatz mit einem Tor verschlossen. Die Rurenergie will auf dem Areal einen Solarpark errichten. Foto: MHA/Jörg Abels

Gürzenich Seit Jahren liegt das frühere Sportplatz-Areal des GFC Düren 09 und der späteren SG GFC Düren 99 an der Papiermühle brach. Fußball wird nur noch an der nahen Westkampfbahn gespielt. Jetzt deutet sich eine neue Nutzung an.