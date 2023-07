Erstes Ehemaligentreffen steht : Das Peill & Putzler-Erbe in Düren wachhalten

Glashütte Peill & Putzler : Vom Glanz und Niedergang einer Dürener Weltfirma Seit 17 Jahren gibt es Peill & Putzler in Düren nicht mehr. Und dennoch lebt das Unternehmen weiter: in Köpfen ein bisschen als Mythos und in Schränken als Geldanlage. Zwei Ehemalige der Glashütte mit Weltruhm setzen sich dafür ein, das Gesamterbe zu bewahren.