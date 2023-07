Mähdrescher laufen : Kreislandwirt rechnet mit durchschnittlicher Getreideernte

Serie „Rund um die Rübe“ : Vom Ackersetzling bis zur Verarbeitung in der Zuckerfabrik Die Zuckerfabrik ist nicht nur optisch in Jülich sehr präsent: Landwirte aus der ganzen Region bringen ihre Rüben her, dann wird daraus Zucker für den deutschen und den Weltmarkt. Grund genug, in zehn Schritten hinter die Kulissen zu schauen.