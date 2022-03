Krieg in der Ukraine : Dürens Partnerstadt Stryj bereitet sich auf Waisenkinder vor

Schon bald nach Kriegsbeginn kamen die ersten Hilfsgüter aus Düren in der Partnerstadt Stryj im Westen der Ukraine an. Foto: Edward Schulz

Düren/Stryj In Dürens ukrainischer Partnerstadt Stryj kommen immer mehr Flüchtlinge an. Der Kreis Düren richtet derweil eine Anlaufstelle für Hilfsangebote und Fragen ein.

Das Land bereite sich jedoch auf vereinfachte Verfahren vor. In den Einträgen der Stadt ist stets von der großen Hilfsbereitschaft die Rede. In der Westukraine suchen viele Menschen aus Kriegsgebieten Zuflucht, am Samstagabend kam in Stryj ein Zug mit 600 Flüchtlingen an, die in Schulen untergebracht wurden.