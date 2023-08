Comeback nach Lungenentzündung : Dürens Meik Kühnel fiebert Derby bei seinem Ex-Club entgegen

Feierte am vergangenen Wochenende gegen den 1. FC Köln II sein Comeback: Dürens Meik Kühnel (vorne). Foto: Manfred Heyne

Düren Am vergangenen Wochenende feierte der Sechser des 1. FC Düren sein Saisondebüt in der Fußball-Regionalliga. Nun hofft der 28-Jährige auf einen Startelfeinsatz am Freitagabend. Auch zur Situation bei der Alemannia äußert sich der gebürtige Aachener.

Die ersten 30 Minuten in dieser Spielzeit hat Meik Kühnel inzwischen absolviert. Beim 1:1 gegen den 1. FC Köln II wurde der Sechser des 1. FC Düren eine halbe Stunde vor Schluss für Ismail Harnafi eingewechselt. Der 28-Jährige feierte somit erst an Spieltag vier seine Saisonpremiere in der Fußball-Regionalliga West. „Ich hatte eine Lungenentzündung und musste zwischenzeitlich für zwei Nächte ins Krankenhaus“, erläutert Kühnel, warum er die ersten beiden Partien komplett verpasste und in Rödinghausen (0:2) das Geschehen von der Bank aus verfolgen musste.

Im Trainingslager in Bitburg Mitte Juli hatte es den Spielgestalter erwischt. FCD-Trainer Boris Schommers schickte seinen fiebrigen Leistungsträger schon nach drei Tagen vorzeitig auf die Heimreise. „Mein Hausarzt hat mich zu einem Lungenspezialisten überwiesen. Von dort aus ging es dann direkt ins Krankenhaus“, erinnert sich Kühnel. Inzwischen ist er wieder bei Kräften, den alten Leistungsstand hat er allerdings noch nicht vollends erreicht, wie er sagt: „Ich trainiere seit gut zwei Wochen wieder mit. Gott sei Dank konnte ich am Samstag wieder auf dem Platz stehen.“

Trotz drückender Überlegenheit schafften es die Dürener nicht, die volle Beute gegen die FC-Reserve einzufahren. „Ergebnistechnisch war das schon sehr bitter. So viele Chancen hatten wir unter unserem Trainer bislang noch nicht. Nach der Roten Karte für die Kölner war es ein Spiel auf ein Tor. Unter dem Strich war ich aber froh, dass ich wieder bei der Mannschaft sein konnte“, betont der gebürtige Aachener, der 14 Jahre lang für diverse Jugend- und Seniorenteams der Alemannia die Schuhe geschnürt hat. Inzwischen geht Kühnel davon aus, dass seine Kräfte in der kommenden Partie für etwa 60 bis 65 Minuten reichen könnten.

Möglicherweise schenkt ihm sein Trainer dann schon wieder von Beginn an das Vertrauen, denn am Freitagabend (19.30 Uhr) steht für den defensiven Mittelfeldspieler ein ganz besonderes Spiel auf der Agenda. Die Dürener sind bei Kühnels Ex-Club FC Wegberg-Beeck zu Gast. „Ich würde mich natürlich freuen, wenn ich gegen meinen ehemaligen Verein starten dürfte. Diese Spiele sind immer etwas ganz Besonderes für mich.“ Der Kontakt zu seinen Ex-Kollegen ist nie abgebrochen. Mit Nils Hühne oder aber beispielsweise Marc Kleefisch steht Kühnel in ständigem Kontakt. „Bei den Beeckern sind ja noch einige Jungs im Kader, mit denen ich noch zusammengespielt habe.“

An die Zeit bei den Kleeblättern denkt Kühnel indes gerne zurück. „Ich habe mich in den zweieinhalb Jahren dort sehr wohlgefühlt. Der FC Wegberg-Beeck ist ein sehr familiärer Verein. Wir haben damals sicherlich nicht die größte Rolle in der Regionalliga gespielt, aber es hat mir dennoch viel Freude bereitet. Und wer weiß, vielleicht treffen sich irgendwann noch mal unsere Wege. Im Fußball ist alles möglich“, unterstreicht Kühnel, der inzwischen 171 Partien in der Regionalliga West absolviert hat.

Schnürte zweieinhalb Jahre die Schuhe für den FC Wegberg-Beeck: Meik Kühnel (links). Foto: Michael Schnieders

Auf die Frage, worin sich die beiden Clubs unterscheiden, geht der in Würselen aufgewachsene Kühnel ins Detail. Die Trainingsbedingungen seien beim FCD etwas besser. „Wir trainieren immer auf Rasen, entweder auf dem Hybridplatz oder Naturrasen. In Beeck haben wir auf Kunstrasen trainiert und auf Naturrasen gespielt.“ In Sachen Infrastruktur sieht er Vorteile bei den Kleeblättern. „Es ist ja kein Geheimnis, dass es beim Drumherum in Düren an allen Ecken und Kanten noch Nachbesserungsbedarf gibt. Es ist schon deutlich besser geworden, aber ohne unseren Trainer sähe es hier wohl ziemlich düster aus.“

Dem FCD-Coach war es auch zu verdanken, dass Kühnel im Sommer seinen Vertrag beim Fusionsclub verlängerte. „Boris Schommers ist der beste Trainer, mit dem ich bislang zusammengearbeitet habe. Er ist einfach ein toller Mensch, mit ihm kann man über alles reden. Darüber hinaus hat er mich durch seine Fachexpertise auf ein neues Level gehoben. Es macht schon Spaß, mit ihm tagtäglich zusammenzuarbeiten“, unterstreicht Kühnel, der sich trotz der großen Konkurrenz auf seiner Position und dem damit verbundenen Kampf um die Stammplätze selbstbewusst präsentiert.

Hat 14 Jahre lang für verschiedene Teams von Alemannia Aachen gespielt: Meik Kühnel. Foto: sport/presse/foto Jens Dünhölt

„Natürlich muss ich im Training weiter Gas geben. Früher oder später wird sich Qualität durchsetzen, daher mache ich mir da keinen Kopf. Brocki (Anm. d. Red: Dennis Brock), Adam (Matuschyk) und ich haben das in der vergangenen Saison gut gemacht. Anas (Bakhat) könnte sicherlich auch eine Position nach vorne rücken. Es ist ein Leistungsgeschäft, am Ende des Tages müssen die Spieler spielen, die Leistung bringen und gut trainieren“, verdeutlicht Kühnel, der sich als selbstständiger Vermögensberater ein zweites berufliches Standbein aufgebaut hat.

Den Auftakt seines Clubs mit einem Sieg, zwei Remis und einer Niederlage bewertet der 28-Jährige grundsätzlich positiv: „Wenn man das FC-Spiel ausklammert, das wir hätten gewinnen müssen, dann ist das schon vollkommen in Ordnung. Wir wollen besser abschneiden als in der vergangenen Saison. Wir wissen aber auch, dass wir es noch deutlich besser machen können.“ Im Gastspiel bei seinem Ex-Club soll am Freitagabend unter Flutlicht nach den Wünschen Kühnels der nächste Dreier eingefahren werden. „Das wird sicherlich nicht leicht für uns, wir müssen den Kampf annehmen. Wenn wir unsere Leistung abrufen, dann bin ich guter Dinge.“

Eine klare Meinung hat Kühnel auch zur angespannten Situation bei seinem ehemaligen Club und heutigen Ligakonkurrenten Alemannia Aachen. „Natürlich verfolge ich das intensiv, weil ich 14 Jahre für den Verein gespielt habe. Der Club hat in der Sommerpause sehr stark polarisiert. Es wurden Sachen nach außen getragen und Ziele öffentlich kommuniziert, da habe ich mir schon gedacht, dass das eigentlich nicht gut gehen kann. Denn jeder Fußballer in der Regionalliga kann auf hohem Niveau kicken, aber der Kopf ist am Freitagabend oder Samstagnachmittag das Entscheidende. Wenn du dann 20.000 Fans sowie Vereinsverantwortliche mit einer gewissen Erwartungshaltung im Hintergrund hast, dann macht das etwas mit dir. Für mich war das daher kein Wunder, was dort zuletzt passiert ist. Ich habe das ein Stück weit so kommen sehen. Nun muss man schauen, wie es sich nach dem Trainerwechsel entwickelt.“