Forderung der CDU : Dürener Weihnachtsmarkt soll wieder auf den Kaiserplatz

Düren Dass die Frage des Standorts des Dürener Weihnachtsmarktes knapp zwei Monate vor Beginn immer noch nicht geklärt ist, ruft jetzt die CDU auf den Plan.

„Der Standort Annakirche war ein aus der Not geborener Versuch“, betont Fraktionschef Stefan Weschke, „aber wir müssen die Rückmeldungen der Beschicker ernst nehmen!“. Ein Umzug des Wochenmarktes auf den Kaiserplatz in der Vorweihnachtszeit kommt für die CDU nicht in Frage. So verständlich der Wunsch der Weihnachtsmarktbeschicker auch sei, auf den Marktplatz zu ziehen, so sehr stehen die gleichberechtigten Interessen der Wochenmarktbeschicker und die Ziele des Masterplans dem entgegen, heißt es von der CDU.