Zeugen gesucht : Dürener Tankstelle wird erneut überfallen

Düren Eine Tankstelle in Düren ist innerhalb kurzer Zeit zum zweiten Mal überfallen worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat.

In der Euskirchener Straße in Düren haben Unbekannte am Dienstagabend um etwa 21 Uhr eine Tankstelle ausgeraubt. Der 20-jährige Kassierer aus Birkesdorf wurde dabei mit einem Messer bedroht. Gegen 21 Uhr betrat der unbekannte Täter den Verkaufsraum der Tankstelle. Er zog ein Messer und ging dann hinter den Verkaufstresen.