250 Menschen vorm Rathaus : Dürener setzen Zeichen für Solidarität

Rund 250 Menschen sind vor dem Rathaus zusammengekommen – mit einer klaren Botschaft. Foto: Sarah Maria Berners

Kreis Düren Der Krieg in der Ukraine bewegt und schockiert Menschen in der ganzen Welt. Auf Plätzen, in Kirchen – überall setzen die Menschen Zeichen der Solidarität. So auch am Samstagabend in Düren vor dem Rathaus mit der ersten einer Reihe von öffentlichen Aktionen.