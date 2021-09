„Menschen helfen Menschen“ : Dürener Powervolleys schlagen für die Flutopfer auf

Ihre Hilfe kommt an

Es gibt ungezählte Schicksale, es gibt so viele Menschen, die durch die Flut in akute Not geraten sind. Wir wollen mit Ihren Spenden helfen. Zum Beispiel …



… einem älteren Ehepaar in Stolberg. In der Parterrewohnung des Rentner-Paares, die es seit über 40 Jahren zur Miete bewohnt, stand das Wasser mit einem Schlag 1,80 Meter hoch. Nur der Weitsicht einer Nachbarin ist es zu verdanken, dass die Eheleute noch rechtzeitig die Wohnung verließen. „Wir haben nichts mehr, wirklich gar nichts mehr“, sagt der Mann. „Wir müssen in unserem Alter wieder ganz von vorne anfangen.“ Jetzt wohnt das Ehepaar in einer Wohnung in einem Stolberger Stadtteil und hofft auf eine Rückkehr in die Wohnung im kommenden Jahr.

… einem Rentner aus Vossenack, der direkt zu Beginn der Hochwasserlage mit seinem kleinen Bagger als Ehrenamtler zur Stelle war. Er hat unermüdlich, wie betroffene Bürger dankbar berichten, über zweieinhalb Wochen mit wertvollen Aufräumdiensten auf Grundstücken zwischen Vicht und Zweifall geholfen. Als er dann morgens den auf dem Gelände versteckt geparkten Bagger wieder in Betrieb setzen wollte, war das Fahrzeug gestohlen. „Ich bin völlig fertig“, sagt der Mann, der immer schon mit dem nicht versicherten Bagger ehrenamtlich geholfen hat. Da die Kleinbagger derzeit begehrt sind, haben sich Leute vom Fach bereit erklärt, bei der Suche nach einem gebrauchten Fahrzeug zu helfen, die Anschubfinanzierung läuft über „Menschen helfen Menschen“.

… einer Familie aus Heinsberg-Randerath, die seit vielen Jahren in einem schon älteren Gebäude wohnt und jetzt durch das extreme Hochwasser größere Anteile des Inventars verloren hat, auch die Heizungsanlage des Hauses. „Ich war im Homeoffice und habe es kommen sehen“, sagt der Randerather. „Langsam liefen die angrenzenden Felder voll und die Straße wurde gesperrt.“ Der Keller des Hauses wurde überflutet, auch der Garten mit Geräteschuppen. Ein Fall wie viele andere. Auch die fehlende Elementarschadenversicherung. Nach Aussage des Hochwasser-Opfers wollten die Versicherer das Risiko in einem Überschwemmungsgebiet nicht eingehen.

… einer Mutter mit zwei kleinen Kindern in Inden. Erst Anfang Juli hat sie ein Haus zur Miete bezogen, einen Steinwurf von der Inde entfernt. Als das Wasser kam, konnte sie noch einige wenige Gegenstände retten, dann musste sie ihr Haus schnell verlassen, um sich in Sicherheit zu bringen. Das Wasser hat größte Teile des Inventars zerstört, der Schaden ist beträchtlich und nicht versichert. Neue Möbel, zum Teil auch noch nicht fertig aufgebaut, wurden zerstört. „Es ist zum Verzweifeln“, sagt die junge Mutter.

… einer Familie mit zwei behinderten Kindern in Mulartshütte, deren Haus und Grundstück den Fluten komplett zum Opfer gefallen ist. Das freistehende Haus wurde unterspült, die Inneneinrichtung ist komplett zerstört. „Eine unvorstellbare Dimension“, sagt die Mutter. Besonders tragisch sei auch der Verlust des Gartens mit kleinem Spielplatz und Mini-Tierpark. Alles ist zerstört, die Tiere sind in den Fluten verendet. Die Familie wohnt derzeit in einem alten Wohnmobil vor dem zerstörten Haus.

… einer Familie aus Stolberg mit drei Kindern, die so froh war, Anfang Juli die Ratenzahlung für die neue Küche abgeschlossen zu haben. Die Mietwohnung im Erdgeschoss wurde von der Flut heimgesucht. Das gesamte Inventar wurde zerstört, auch das Auto. Der Familie blieben nur die Sachen, die sie an diesem Tag trug. „Wir haben inzwischen eine neue Wohnung gefunden, wir sind auch dankbar für die Sachspenden“, sagt die Mutter. Aber für die neue Einrichtung der Wohnung fehlt es an Geld.