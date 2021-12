Streitigkeiten, Beleidigung und Bedrohung : Dürener muss Rausch in Gewahrsam ausschlafen

Düren Es begann als Einsatz wegen Streitigkeiten und endete mit Anzeigen wegen Beleidigung und Bedrohung gegen Polizisten: Ein stark alkoholisierter 38-Jähriger musste die Nacht auf Donnerstag in Gewahrsam verbringen.

Gegen 4.25 Uhr hatte ein Zeuge die Polizei über eine lautstarke Auseinandersetzung zwischen zwei Personen an der Ecke Schoellerstraße /Bismarckstraße in Düren informiert. Vor Ort trafen die Beamten auf einen offensichtlich alkoholisierten und aufgebrachten 38 Jahre alten Dürener. Der Mann war der Polizei in der gleichen Nacht schon bei einem anderen Einsatz negativ aufgefallen. Um eine Straftat zu verhindern, entschieden die Beamten, ihn in Gewahrsam zu nehmen.