Kanalzusammenbruch Renkerstraße : Dürener Millionengrab nach Amtspflichtverletzung

Über lange Zeit präsentierte sich die Renkerstraße nach dem Kanaleinsturz im Mai 2018 als Dauerbaustelle. Foto: ZVA/Jörg Abels

Düren Vor fünf Jahren brach in der Renkerstraße ein kleines Teilstück des Dürener Abwasserkanals zusammen und verursachte einen Millionenschaden, der hätte verhindert werden können. Diese Ansicht vertritt nun auch das Landgericht Aachen.

Von Volker Uerlings Leiter Lokalredaktion Düren

Alfred Jannes ist inzwischen 75 und in seinem Elan ungebremst. Er will auch fast fünf Jahre danach Aufklärung, warum der Abwasser-Hauptsammler vor seiner Haustür in der Renkerstraße im Mai 2018 zusammengebrochen ist.

Und er will festgestellt wissen, wer dafür die Verantwortung trägt, denn entstanden ist ein Millionenschaden, obschon bei frühzeitigem Handeln „nur“ einige hunderttausend Euro nötig gewesen wären. Der frühere Oberamtsanwalt in der Korruptionsabteilung der Staatsanwaltschaft Köln hält nun ein erstes Urteil in Händen, das seine Sicht in vollem Umfang stützt, aber noch nicht rechtskräftig ist.

Jannes und ein weiterer Kläger haben sich vor der 12. Zivilkammer des Landgerichts Aachen in eine Auseinandersetzung mit dem Wasserverband Eifel-Rur (WVER) begeben, um einerseits die ihnen infolge des Zusammenbruchs entstandenen Schäden ersetzt zu bekommen und andererseits Schadenersatz für massive Geruchsbelästigungen über Jahre, wie sie anführen.

Alfred Jannes, Anwohner der Renkerstraße, hat gegen den Wasserverband Eifel-Rur nach dem Kanaleinsturz vor seiner Haustür vor fünf Jahren geklagt. Foto: MHA/Volker Uerlings

Im ersten Punkt urteilt die Kammer mit den Vorsitzenden Richtern Uwe Meiendresch und Meier: Der Wasserverband „hat nach Auffassung der Kammer eine drittbezogene Amtspflicht gegenüber dem Kläger verletzt. Dem Beklagten ist eine unzureichende Sicherung und Unterhaltung der öffentlichen Entwässerungsleitungen vorzuwerfen“.

Der Wasserverband hatte im Vorfeld und nach dem Einsturz angeführt, dass es ihm nicht möglich gewesen sei, dieses Kanalteilstück zu überwachen, weil der Dürener Hauptsammler immer unter hoher Last stehe. Volles Rohr, wenn man so will. Alternativlösungen – eine zwischenzeitliche Umleitung des Abwassers – seien zu kostspielig und aufwändig. Außerdem vertrat der Verband die Auffassung, dass in der Renkerstraße nach seinen Unterlagen das besonders widerstandsfähige Steinzeug verbaut gewesen sein soll.

Letzteres hat sich schon früh als falsch erwiesen, das 310 Meter kurze Teilstück bestand aus Stahlbeton, der in Fachkreisen als schlechteste Wahl gilt, wenn man die „Qualität“ der Abwässer berücksichtigt. Denn in Niederau kommen Ableitungen unter anderem der Papierindustrie an, aus denen sich unter anderem Schwefelwasserstoff bildet.

Dazu zitiert die 12. Kammer eine Ordnungsverfügung der Bezirksregierung Köln: „Durch die Durchleitung von Abfällen aus der Papierindustrie und dem hieraus entstehenden Schwefelwasserstoff sei es zu einer massiven Betonkorrosion gekommen, welche schließlich in dem Zusammenbruch gegipfelt sei.“

Die Kammer hat darüber hinaus eine Stellungnahme der weiteren Aufsichtsbehörde des WVER eingeholt, des Landesumweltministeriums. „Aus der Stellungnahme wird deutlich, dass dem Beklagten über Jahre die Problematik der unzureichenden Bauweise des Abwasserkanals zur Führung von schwefelwasserstoffhaltigem Abwasser bekannt war.“

Das Gericht erkennt auch die Argumente des Wasserverbandes nicht an: also hohe Investitionskosten und die Schwierigkeiten einer zuverlässigen Kamerabefahrung aufgrund des durchgängigen Wasserflusses. „Hierdurch wird lediglich die Pflicht zum Handeln verstärkt. Ein Verweis auf zu hohe Kosten kann nicht zu einer Entbindung zur Verhinderung von Gefahren für die Allgemeinheit herangezogen werden“, heißt es in dem Urteil weiter.

Alfred Jannes sieht sich bestätigt: „Die festgestellte jahrelange pflichtwidrige Unterlassung einer belastbaren Untersuchung und rechtzeitigen Sanierung führte zu dem notfallmäßigen Ersatz mit einem Millionenaufwand.“ Wie unsere Zeitung bereits 2020 berichtete, hat der Schaden in der Renkerstraße nach Verbandsangaben 12,5 Millionen Euro gekostet. Die Erneuerung eines 310 Meter langen Kanalteilstücks wäre zum damaligen Zeitpunkt für rund 400.000 Euro zu haben gewesen...

Auch das Einziehen von säureresistenten Inlinern, also Kunststoffeinsätzen, wäre möglich und viel günstiger gewesen.

Der Anwohner erinnert aber auch an eine andere Folge, denn die Fahrbahnerneuerung in der Renkerstraße im Jahr 2016 hätte in Kenntnis des maroden Kanals, der von den Abwässern regelrecht zerfressen worden ist, nach seiner Überzeugung nicht stattfinden dürfen. Auch diese Erneuerung musste nach dem Einsturz 2018 zum zweiten Mal erfolgen und hat mithin hohe Kosten verursacht.

Die Haftungsfrage

„Meines Erachtens stellt sich hier die Haftungsfrage“, sagt der 75-Jährige. Da die Kanalzerstörung „durch pflichtwidriges Unterlassen der Verantwortlichen des Wasserverbandes“ verursacht worden sei, könnten die damit verbundenen Kosten einer Notfallerneuerung „nicht ausschließlich an die Gebührenzahler und Industriebetriebe durchgereicht werden“. Dafür sollten vielmehr Überschüsse und Rücklagen eingesetzt werden. Auch die Frage nach persönlicher Verantwortung stelle sich.

Unterdessen bemühen beide Seiten in dem Verfahren die nächste Instanz. Jannes, weil das Gericht ihm im Falle eines Schadenersatzes aufgrund von massiven Geruchsbelästigungen nicht gefolgt ist. Der Wasserverband hält wiederum die Argumentation des Gerichts, „die wir natürlich respektieren“, nicht für zutreffend, wie Verbandsvorstand Dr. Joachim Reichert auf Anfrage der Redaktion erklärte.

Der WVER habe „da durchaus Argumente“, erklärte Reichert, denn weder die Bezirksregierung „noch die verbandliche Aufsicht, das Landesumweltministerium“ hätten „dem Verband jemals attestiert, dass ein Fehlverhalten vorliegt“. Reichert: „Wir lassen das jetzt prüfen und gehen damit professionell um. Ich bin davon überzeugt, dass wir verantwortungsbewusst vorgegangen sind.“