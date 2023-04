Kreis meldet steigende Zahlen : Dürener Hotels lassen Corona-Frust hinter sich

Kreis Düren Die Corona-Pandemie hat das Gastgewerbe hart getroffen. Nach den mageren Jahren steigen die Beherbergungszahlen im Kreis Düren wieder. Mit Ausnahmen.

Der Frühling startet durch und auch die Freizeitlinien der Nationalparkregion Eifel nehmen am Wochenende ihre Fahrt auf. So droht auch bei starkem Andrang kein Parkplatzstress.

Die Statistik des vergangenen Jahres verzeichnet zwar deutlich steigende Zahlen – allerdings nur im Vergleich zu 2021. Dieses Jahr war jedoch von der Corona-Pandemie geprägt, die auch zu zwischenzeitigen Beherbergungsverboten führte. Konkret wuchs die Zahl der Ankünfte von 135.521 auf 240.275 in 2022. Ähnlich verhält es sich bei den Übernachtungen: Wurden im Jahr 2021 noch 397.862 erfasst, so waren es im vergangenen Jahr 615.697.

Aussagekräftiger ist der Blick auf 2019, dem Jahr vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Während die Zahl der Ankünfte im vergangenen Jahr um drei Prozent im Vergleich zum Vor- Corona-Jahr gesunken ist, nahm die Summe der Übernachtungen um 1,3 Prozent zu. Ursache ist die längere Aufenthaltsdauer: Verbrachten die Menschen im Jahr 2019 noch 2,4 Tage im Schnitt im Kreis Düren, so waren es in 2021 2,6 Tage.

Optimismus schöpft man im Kreisamt für Wirtschaft und Tourismus aus den aktuellen Zahlen des Januars dieses Jahres. Setzt man diese in Relation zu den Vergleichsmonaten in 2019 und 2022 trüben nur die um 1,5 Prozent verringerten Übernachtungen ausländischer Gäste im Vergleich zu 2019 den positiven Trend. Sowohl bei den Gesamtankünften (plus 43,4 Prozent mehr als Januar 2022) als auch den Übernachtungen (plus 28,1) ist ein Zuwachs zu verzeichnen.