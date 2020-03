Lehrerin mit Coroavirus infiziert : Dürener Heinrich Böll-Gesamtschule bleibt zunächst geschlossen

Kreis Düren Ein weiterer Coronavirus-Fall beschäftigt den Kreis Düren am Sonntagmorgen. Eine Lehrerin der Heinrich Böll-Gesamtschule wurde positiv getestet. Schüler, Kollegium und Eltern sind informiert. Die Schule bleibt zunächst zwei Tage geschlossen.

Zuletzt war die Lehrerin, die aus dem Kreis Heinsberg kommt, am 28. Februar und 2. März in der Schule. Die betroffenen Klassen und Kurse, mit denen die Lehrkraft direkten Kontakt hatte, müssen bis zum 16. März in häusliche Quarantäne. Auch Lehrerinnen und Lehrer die an den beiden Tagen mindestens zehn Minuten Kontakt zu der Lehrerin hatten, müssen in Qurantäne.