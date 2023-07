Blindentennis : Dürener fährt zu den World Games nach Birmingham

Der Dürener Christian Schäfer (rechts) fährt zu den Worldgames nach Birmingham und nimmt am Blindentenns-Turnier dort teil. Sein Trainer Detlef Spölgen drückt ihm von zu Hause die Daumen. Foto: MHA/Sandra Kinkel

Düren Christian Schäfer aus Düren hat sich für die World Games in Birmingham qualifiziert. Warum Blindentennis für den 54-Jährigen vielmehr ist als nur Sport.

Die Geschichte von Christian Schäfer ist eine Geschichte von Ehrgeiz und Disziplin, eine Geschichte von sportlichem Erfolg und vor allem auch eine Geschichte von Freundschaft und Inklusion. Der 54-jährige Sportler aus Düren ist amtierender deutscher Meister im Blindentennis und hat sich für die IBSA World Games im englischen Birmingham qualifiziert. IBSA ist die Abkürzung für International Blind Sports Federation. Die Spiele des Internationalen Blinden- und Sehbehindertensportverbandes gehören neben den Paralympics zu den größten sportlichen Wettkämpfen für Menschen mit Behinderung.

Christian Schäfer ist von Geburt an stark sehbehindert, auf einem Auge ist er blind, auf dem anderen hat er ein Restsehvermögen von unter drei Prozent. „Ich sehe, dass da ein Aschenbecher auf dem Tisch steht und dass der hell ist“, erläutert Schäfer. „Die Schrift darauf kann ich aber schon nicht mehr erkennen.“

Sport hat in seinem Leben schon immer eine entscheidende Rolle eingenommen. Der gelernte Bürokaufmann ist in Eschweiler in einem Kinderheim aufgewachsen, da wurde immer viel Fußball und Tischtennis gespielt. „Das war in meiner Kindheit und Jugend immer ein Weg, um mir den Respekt der anderen zu verdienen. Ich habe immer versucht, so gut zu werden, dass ich nicht als Letzter in die Mannschaften gewählt werden.“ Heute, ergänzt Schäfer, der aufgrund seiner Behinderung berentet ist, sei Sport fast schon sein Lebenselixier. „Auch wenn das vielleicht blöd klingt: Sport ist für mich wie für Dracula das Blut. Es ist einfach mein Ventil, von der körperlichen Fitness einmal ganz abgesehen.“

Schäfer hat viele Jahre Blindenfußball gespielt, beim Berufsförderungswerk und später beim 1. FC Düren. Heute ist er immer noch Ergänzungstorwart bei Schalke 04 und bowlt darüber hinaus in einer Mannschaft mit lauter Sehenden, die am normalen Ligabetrieb teilnimmt. „Von Blindentennis hatte ich nie etwas gehört“, sagt er und schmunzelt. „Als es dann aber wegen Corona kein Fußballtraining gab, habe ich nach einer Alternative gesucht – und Blindentennis gefunden.“

Nicht paralympisch 1400 Sportlerinnen und Sportler, elf Disziplinen Die World Games in Birmingham finden vom 18. bis zum 27. August statt. Neben Blindentennis werden Wettkämpfe in den Disziplinen Powerlifting, Judo, Goalball, Fußball, Schach, Bowling, Schießen und Showdown sowie Cricket und Bogenschießen ausgetragen. Darüber hinaus finden im Rahmen der Veranstaltung die Blindenfußball-Weltmeisterschaften der Männer und Frauen sowie die Weltmeisterschaften der Sehbehinderten statt. Wer sich näher über Blindentennis in der Region informieren möchte, kann Christian Schäfer per Mail an blindentennis.dueren@gmail.com kontaktieren. www.ibasport.org

Die Leidenschaft für diese Sportart, ergänzt der 54-Jährige, sei sofort da gewesen. „Beim Blindentennis trat ich das erste Mal auf Augenhöhe an. Das war für mich etwas vollkommen Neues.“ Mit „auf Augenhöhe“ meint Schäfer, dass beim Blindentennis die Athletinnen und Athleten aufgrund ihrer Behinderung in verschiedene Kategorien eingestuft werden. Je nach Behinderung darf der Ball, der mit einer Rassel versehen ist, häufiger aufprallen, variiert die Schlägergröße und es verändert sich die Länge der Grundlinie. Schäfer: „Auch wenn der Gegner stärker oder weniger stark behindert ist als man selbst, ist das Spiel trotzdem fair. Und das ist einfach schön.“

Schäfers Tennis-Heimat an der Rur ist der Post-Ford-Sportverein (PFSV) an der Kuhbrücke in Düren, sein Trainer ist Detlef Spölgen (64). „Als Christian uns gefragt hat, ob wir uns vorstellen können, Blindentennis bei uns im Verein anzubieten, mussten wir nicht lange überlegen. Für uns war das einfach selbstverständlich. Christian ist einer von uns.“

Dass er innerhalb von wenigen Jahren in seiner Sportart so erfolgreich würde, damit hat Schäfer nicht gerechnet, obwohl er mehrfach in der Woche trainiert – hin und wieder auch mit sehenden Vereinsmitgliedern. „Ich habe direkt mein erstes Turnier gewonnen, bin deutscher Meister und habe auch schon an einem internationalen Wettkampf teilgenommen. Blindentennis ist einfach mein Ding.“ Trainer Spölgen beschreibt seinen Schützling als sehr ehrgeizig, diszipliniert, fleißig und mental stark. „Er hat einfach den nötigen Biss.“