Letzte Förderung : Dürener CDU will beide Antragsteller der Kunstrasenplätze berücksichtigen

Düren Ist das letzte Wort bei der vermutlich letzten Förderung eines Kunstrasenplatzes gesprochen? Die Koalition im Dürener Stadtrat hat sich festgelegt. Die CDU aber will beide Antragsteller berücksichtigen.

Auf der einen Seite stehen der Dürener Spielverein und der Türkische SV, die sich seit Jahren bewerben, lange Zeit aber die Finanzierung nicht sicherstellen konnten, und auf der anderen Seite der SV Merken, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen mit dem Ausbau der Platzanlage „krönen“ will.

Mit der Mehrheit der Stimmen der Koalition Zukunft aus SPD, Grünen, BfD und „Bunter Liste“ hat der Schul- und Sportausschuss empfohlen, den Zuschuss in Höhe von 250.000 Euro an DSV und TSV zu vergeben. Zwar haben die Merkener mehr Mannschaften, die am Spielbetrieb teilnehmen, Koalition und Verwaltung aber verweisen auf einen Stadtratsbeschluss aus dem Jahr 2018, in dem an den DSV und den TSV appelliert wurde, auf der Sportanlage Veldener Hof zu einem fruchtbaren Miteinander zu kommen und für den Fall der gemeinsamen Nutzung der gesamten Sportanlage der Kunstrasenzuschuss in Aussicht gestellt wurde.