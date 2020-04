Kostenpflichtiger Inhalt: Volksfest wegen Corona-Krise abgesagt : Dürener Annakirmes wird nicht verschoben

Die Annakirmes: Das größte Volksfest der Region wird in diesem Jahr auch nicht verspätet stattfinden können. Foto: Jörg Abels

Düren Die Annakirmes in Düren wird nicht zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Dies teilt die Stadt Düren am Freitag mit. Damit steht fest, dass das größte Volksfest der Region in diesem Jahr der Corona-Krise zum Opfer fällt.